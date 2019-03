Castiglione del lago | Burico presenta la coalizione | ' Baricentro tra Umbria e Toscana'

Castiglione delle Stiviere - le frasi sessiste dell’assessore che non perde il posto : Si dissociano tutti nella sua parte politica, ma nessuno dice all’assessore di lasciare la poltrona. L’assessore è Manlio Paganella, si occupa di Cultura al comune di Castiglione delle Stiviere , in provincia di Mantova. Il sette marzo, alla vigilia della Festa della Donna, ha detto in Consiglio Comunale che «o si nasce donne fertili o si nasce donne inutili». Le donne dell’opposizione lo hanno denunciato subito, i giornali locali lo hanno ...

Castiglione delle Stiviere - l’assessore : “Le donne nascono fertili o inutili”. Consigliere Pd lasciano l’Aula ed è polemica : Manlio Paganella, assessore alla Cultura di Castiglione delle Stiviere (Mantova), si stava difendendo in Consiglio comunale dopo le polemiche nate per la sua partecipazione alla presentazione del libro, di stampo fascista, Compagno mitra, organizzato dall’associazione di estrema destra Progetto Nazionale. Paganella ha attaccato chi lo ha criticato, dicendo “si nasce uomini o eunuchi, si nasce donne fertili o inutili“. Dopo le ...

Due iniziative al cinema di Castiglione del Lago in occasione della Giornata della Memoria : In dieci punti travestiti da scienza, l'Italia si proclamava "francamente razzista" e apriva ufficialmente la campagna d'odio antisemita, propagando una sintomatologia virale che dalla ...

Arte - documentari e opere liriche in diretta via satellite : riprende la stagione culturale del cinema Caporali di Castiglione del Lago : Il volto lungo di Willem Dafoe, che lo incarna, non rivela alcun recesso in cui potremmo infilarci per meglio comprenderlo, la sua performance in economia, la sua maniera scostante, gli sguardi ...