Casertana | è caos | il patron ordina l’autogestione

(Di sabato 16 marzo 2019) Dalle parole ai fatti. Non si è fatta attendere la scelta del Presidente della, Giuseppe D’Agostino, che aveva minacciato di abbandonare tutto dopo le vicende legate allo stadio “Pinto” e ai battibecchi con il Sindaco della città campana. Oggi la decisione, forte, dire l’autogestione, con gli atleti che raggiungeranno il campo con le proprie auto.Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale rossoblù:“Dopo le vicende (le ennesime) che hanno tenuto banco nella serata di ieri, di boicottaggio e ostruzionismo del sindaco nei confronti dellaFC, ilrossoblu Giuseppe D’Agostino. Disdetto il consueto ritiro pre-gara ed il bus. Gli atleti raggiungeranno lo stadio prima della gara di domani con le proprie auto. Segnale forte di D’Agostino all’avv. Carlo Marino. Ora più che mai il ...

