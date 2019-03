Toto Cutugno bandito dall’Ucraina : "Canterò a Kiev - nonostante il divieto. Mai fatta politica : sono ambasciatore di pace e di gioia" : Dopo Al Bano, i cancelli dell'Est si chiudono anche per Toto Cutugno: notizia delle scorse ore è che un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di precludere l'ingresso in Ucraina al cantante per le sue presunte posizioni filorusse. Lo ha detto al telefono all'ANSA uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando il contenuto di un articolo apparso ieri ...