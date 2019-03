Calciomercato Juventus | Alexis Sanchez torna nel mirino Rai Sport

Calciomercato Juventus - possibile scambio Dybala-Icardi con conguaglio a favore dell'Inter : Se in questo momento le priorità della Juventus sono la vittoria del campionato (ormai in dirittura d'arrivo dati i 18 punti di distacco dal Napoli a 11 giornate dalla fine) e i quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, per la dirigenza bianconera invece è sempre tempo di lavorare sul mercato, con l'intento di rendere la rosa sempre più di qualità, considerata la crescita tecnica dei top club europei che ogni anno fanno grossi ...

Calciomercato Juventus - Cavani verso l’addio : Paratici pronto all’assalto : Calciomercato Juventus – C’è un grande nome pronto ad infiammare il Calciomercato estivo. È quello del ‘Matador’ Edinson Cavani che dopo sei anni al ‘Parco dei Principi’ è pronto a dire addio al Paris Saint-Germain. Il contratto in scadenza nel 2020 ed i rapporti non idilliaci con le altre stelle Neymar e Mbappé hanno messo l’uruguaiano e la società di […] More

Calciomercato Juventus - possibile colpo Modric per un centrocampo stellare : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzarsi notevolmente nella prossima sessione estiva e il reparto che dovrebbe subire maggiori modifiche dovrebbe essere il centrocampo. Sami Khedira, vittima di numerosi infortuni anche in questa stagione, potrebbe essere ceduto, mentre la permanenza di Emre Can, dopo la superba prestazione in Champions League contro ...

Calciomercato Juventus - la dirigenza bianconera vorrebbe lo scambio Dybala-Icardi : Dalla Gran Bretagna arrivano importanti indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, il club bianconero vorrebbe puntare su Mauro Icardi per la prossima stagione. L'attaccante argentino sembra ormai avere rotto definitivamente con l'Inter dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano. Icardi, infatti, non è più sceso in campo con la maglia dell'Inter, preferendo invece curarsi il dolore al ginocchio che ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé per una squadra da sogno (RUMORS) : Il sogno della Juventus per la prossima stagione risponde al nome di Kylian Mbappé, attaccante francese classe 1998. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori al mondo, che a soli vent'anni ha vinto la Coppa del Mondo con la sua nazionale. Mbappé, infatti, è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Francia al Mondiale in Russia e sta facendo benissimo al Paris Saint Germain, dove è il capocannoniere della squadra. Il ...

Calciomercato Juventus - tra i possibili sostituti di Allegri ci sarebbe anche Mourinho : Momento di grande entusiasmo in casa Juventus, dopo la bellissima vittoria ottenuta contro l'Atletico Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Grazie ad una splendida tripletta di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono riusciti a ribaltare il due a zero subito all'andata, compiendo una rimonta che entrerà nella storia del calcio. Uno degli artefici della rimonta è stato Massimiliano Allegri, che ha indovinato tutte le mosse ...

Calciomercato Juventus - asse con Raiola : De Ligt-Pogba - ecco chi arriva : Calciomercato Juventus – Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante […] More

Calciomercato Juventus - Paratici sfida il Barça : nuovo colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – Lo seguono Juventus e Napoli, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni anche del Barcellona, ma per strapparlo al Lille servirà un esborso economico milionario: lui è Nicolas Pépé, 23 anni, esterno autentica rivelazione della Ligue 1 con i suoi 17 gol e 10 assist. Leggi anche: Juventus Atletico Madrid streaming, ecco dove e come vedere […] More

Calciomercato Juventus - per il dopo Allegri si pensa a Deschamps : ... si pensa a Deschamps per il dopo Allegri Calciomercato Juventus, per il dopo Allegri si pensa a Deschamps L'attuale commissario tecnico della Francia campione del mondo sarebbe, secondo quanto ...

Calciomercato Juventus : su Chiesa si fionda il Tottenham con una super offerta : Il Calciomercato della Juventus non si ferma mai anche se in certe occasioni si presentano ostacoli importanti da superare per acquistare gli obiettivi di Paratici. L’ultimo in ordine di tempo è il Tottenham che sembra aver messo nel mirino Federico Chiesa, giovane e talentuosa ala della Fiorentina, pronta a spiccare il volo verso un top club europeo a fine stagione. Calciomercato Juventus: il Tottenham prepara l’offerta per Chiesa Secondo il ...

Calciomercato Juventus - fuga di talenti dal PSG : pronto il colpo di Paratici : Calciomercato Juventus – Distruzione totale in casa PSG. Dopo le voci sulla partenza di Neymar o Mbappè spunta quella su Thiago Silva. Il suo futuro sembrava dovesse essere ancora al Paris Saint-Germain ma l’ennesima cocente delusione Champions potrebbe cambiare anche il destino del brasiliano. Il centrale ex Milan è legato al club transalpino fino al […] More

Calciomercato Juventus : potrebbe arrivare anche Sergio Ramos : I destini della Juventus della prossima stagione potrebbero essere legati a quelli del prossimo allenatore che siederà sulla panchina del Real Madrid. Questo strano collegamento è stato fatto dalla rivista online "Calciomercato.com" che ha evidenziato come all'Allianz Stadium di Torino, durante la partita di campionato Juventus - Udinese fosse presente anche il potente procuratore portoghese Jorge Mendes. Mendes ha avuto una parte importante ...

Calciomercato Juventus - su Dybala gli occhi dell’Inter e di due top club europei (RUMORS) : Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. L’argentino è corteggiato in Italia dall’Inter, che potrebbe mettere sul piatto Icardi, e all’estero da Manchester United e Bayern Monaco, pronte ad offrire cifre altissimi, sopra i 100 milioni, per assicurarsi il talento argentino. Calciomercato Juventus: gli occhi di United e Bayern su Dybala Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, offerte a Torino non ne sono ...

Calciomercato Chelsea chiuso per due sessioni/ Higuain torna alla Juventus : Il Calciomercato del Chelsea rimarrà chiuso per due stagioni. È stato respinto il ricorso presentato dal club londinese al Comitato d'appello della Fifa.