Calcio, serie A: anticipo Spal-Roma 2-1

Battuta d'arresto per Ranieri dopo il successo al debutto. Labatte la2-1 al 'Mazza' e i giallorossi, quinti,sono a tiro di Atalanta e Torino Biancazzurri +5 sul Bologna terzultimo. Ritmi blandi in avvio.Fiammatacon un traversone di Cionek su cui Fares brucia Karsdorp in elevazione e di testa batte Olsen (22'). Nella ripresa, Cionek stende Dzeko, Perotti dal dischetto pareggia (53'). Nuovo vantaggio estense con Petagna su rigore dopo fallo di Juan Jesus sullo stesso attaccante (59'). Viviano nega il pari a Dzeko.(Di sabato 16 marzo 2019)

