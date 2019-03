Calcio | Seconda Categoria | Mallare e Olimpia Carcarese alla caccia del treno play off | il

Calcio a 5 - l’Italia sconfigge la Romania per 4-2 nella seconda amichevole : doppietta di Cavinato : L’Italia concede il bis a Piatra Neamt, la nostra Nazionale di Calcio a 5 ha sconfitto la Romania in amichevole dopo averla già battuta nella giornata di ieri. I ragazzi del CT Musti si sono imposti con grande autorevolezza contro i padroni di casa, vincendo per 4-2 (1-1 al termine del primo tempo). Rispetto al match di 24 ore fa vengono mandati in tribuna Mammarella e Houenou, la formazione titolare è composta da Molitierno, Ercolessi, De ...