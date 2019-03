Calcio | Juve-Ajax ai quarti di finale di Champions | Napoli-Arsenal in Europa League

Calcio : sorteggi coppe - Juve pesca Ajax - per Napoli c'è Arsenal : Urna tutto sommato benevola per la Juve, molto meno per il Napoli. Ajax e Arsenal: queste le avversarie nei quarti di Champions ed Europa.

Calciomercato Juventus - la dirigenza bianconera vorrebbe lo scambio Dybala-Icardi : Dalla Gran Bretagna arrivano importanti indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, il club bianconero vorrebbe puntare su Mauro Icardi per la prossima stagione. L'attaccante argentino sembra ormai avere rotto definitivamente con l'Inter dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano. Icardi, infatti, non è più sceso in campo con la maglia dell'Inter, preferendo invece curarsi il dolore al ginocchio che ...

Il Corsera : «Altro che anti-Juve - l’Inter è l’anti-Calcio» : «Un fallimento su tutta la linea» Mentre a Napoli l’esercito di incompetenti – sempre più folto – storce il naso per l’inutile sconfitta di Salisburgo, a Milano sponda nerazzurra incassano l’ennesimo flop della stagione. Inter sconfitta 1-0 in casa ed eliminato in Europa League dall’Eintracht Francoforte. La notte è buia su Milano, grazie anche alle grandi doti manageriali di Beppe Marotta il Jep ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé per una squadra da sogno (RUMORS) : Il sogno della Juventus per la prossima stagione risponde al nome di Kylian Mbappé, attaccante francese classe 1998. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori al mondo, che a soli vent'anni ha vinto la Coppa del Mondo con la sua nazionale. Mbappé, infatti, è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Francia al Mondiale in Russia e sta facendo benissimo al Paris Saint Germain, dove è il capocannoniere della squadra. Il ...

Juventus - il Calcio totale di Allegri : la tecnica al di là degli schemi : Viva la faccia di Max Allegri. Che in un mondo di parole a mestiere e false verità come quello del calcio, dove la convenienza sta alla base di qualsiasi mossa, non si preoccupa minimamente di frenare la propria coscienza. E di dire ...

Calciomercato Juventus - tra i possibili sostituti di Allegri ci sarebbe anche Mourinho : Momento di grande entusiasmo in casa Juventus, dopo la bellissima vittoria ottenuta contro l'Atletico Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Grazie ad una splendida tripletta di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono riusciti a ribaltare il due a zero subito all'andata, compiendo una rimonta che entrerà nella storia del calcio. Uno degli artefici della rimonta è stato Massimiliano Allegri, che ha indovinato tutte le mosse ...

“Nella storia del Calcio ci sono solo 3 geni : Pelè - Maradona e Messi” : Capello fa infuriare gli juventini : Pelè, Maradona e Messi sono superiori a Cristiano Ronaldo a detta di mister Fabio Capello: juventini decisamente poco d’accordo Fabio Capello ha detto la sua in merito ai calciatori che hanno cambiato la storia del calcio con le loro giocate ed intuizioni. Tra questi non figura Cristiano Ronaldo, per la rabbia dei supporters della Juventus: “Nella storia del calcio ci sono stati solo tre geni del pallone: Pelè, Maradona e ...

Calciomercato Juventus - asse con Raiola : De Ligt-Pogba - ecco chi arriva : Calciomercato Juventus – Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante […] More

Calcio femminile - andata semifinali Coppa Italia 2019 : Milan-Juventus 1-2 - pari tra Roma e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio femminile è entrata nel vivo con l’andata delle semifinali che si sono disputate quest’oggi e che hanno avuto per protagoniste le prime quattro classificate del campionato. A dare il via alle danze ci hanno pensato la Roma di Elisabetta Bavagnoli e la Fiorentina di Antonio Cincotta che si affrontate al “Tre Fontane” in un match estremamente lottato, terminato sul punteggio di 1-1. Nella prima ...

Juventus - i complimenti di Miccichè : «Serata magica per il Calcio italiano» : ROMA - ' complimenti alla Juventus , è stata una serata magica per il calcio italiano '. Queste le parole del presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè sul passaggio del turno in Champions League ...

Lega Serie A - Miccichè esalta la Juventus : “vittoria importante per il nostro Calcio” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha esaltato la vittoria della Juventus ritenendola fondamentale per il calcio italiano “Una serata magica per il calcio italiano, voglio complimentarmi con la Juventus“. Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, commentato il passaggio ai quarti di Champions dei bianconeri dopo il 3-0 all’Atletico Madrid firmato da Cristiano Ronaldo con una tripletta. ...

Calciomercato Juve - possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid (RUMORS) : Le prime pagine dei giornali di oggi sono tutte per Cristiano Ronaldo, definito "re", "mostro" e "disumano", dopo la superba tripletta rifilata all'Atletico Madrid (due colpi di testa sontuosi e il rigore decisivo che ha fissato il risultato sul tre a zero per i bianconeri). La super prestazione del fenomeno portoghese ha permesso alla Juventus di ribaltare il due a zero subito all'andata dalla squadra allenata da Diego Simeone, che dopo la ...

Calcio Champions. tris Ronaldo - Juve ribalta Atletico Madrid : La Juventus ribalta l'Atletico Madrid ed approda ai quarti di finale di Champions League. Dopo la sconfitta per 2-0 all'andata.

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo. Il tecnico della ...