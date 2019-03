Cagliari-Fiorentina shock | muore tifoso sugli spalti NOME E DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) Tragedia in. Ieri sera infatti, sul finire dell’anticipo di Serie A tra rossoblù e viola, si è consumata un’immane tragedia. A causa di un malore, il 45enne Daniele Atzori si è accasciato improvvisamente e non c’è stato più nulla da fare. Inutili i soccorsi, ilsardo, che era andato allo stadio con madre e sorella, non ce l’ha fatta.Era in curva sud, e a dieci minuti dalla fine del match ha accusato un malore improvviso accasciandosi. Felicità smorzata, dunque, per ilL'articoloCalcioWeb.

Gazzetta_it : Malore durante #CagliariFiorentina. Tifoso muore sugli spalti dell'Arena - SerieA : Il @CagliariCalcio conquista una vittoria importantissima e batte la @acffiorentina grazie ai gol di Joao Pedro e C… - Gazzetta_it : Il dramma di #Cagliari e l'ira social: 'I tifosi della #Fiorentina gridavano 'devi morire'' -