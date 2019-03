Bundesliga | Lipsia corsaro con lo Schalke Goleada del Wolfsburg

Bundesliga : il Lipsia sbanca Norimberga - vittoria allo scadere per l'Eintracht : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - Pesantissimo il tonfo interno dello Schalke che prende 4 gol a ...

Bundesliga : che rimonta dell'Eintracht Francoforte - il Lipsia vince a Norimberga : ROMA - Se c'è una certezza in casa Eintracht è che non ci si annoia mai come ...

Pronostico Norimberga vs Lipsia - Bundesliga 02-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi Normiberga-Lipsia, Bundesliga 24^ Giornata, Sabato 2 Marzo ore 15.30Norimberga / Lipsia / Bundesliga / Analisi / Pronostico – Il sabato valevole per la 24^Giornata di Bundesliga si apre con il match del Max Morloch Stadion di Norimberga tra i padroni di casa e il Lipsia. Gli ospiti vorranno cercare di tornare alla vittoria contro il fanalino di coda del campionato tedesco, e per farlo dovranno cercare di ...

Bundesliga - successo del Lipsia a Stoccarda LIVE : Il Lipsia vince 3-1 a Stoccarda e consolida il quarto posto a -1 dal M'Gladbach, atteso domenica a Francoforte in un match clou per la zona Champions. Una sfida che interessa anche il Wolfsburg che ha ...

Bundesliga - il Lipsia si impone a Stoccarda. Goleade per Wolfsburg e Hoffenheim : ROMA - Nella 22.a giornata di Bundesliga vittorie facili interne per Hoffenheim e Wolfsburg che schiantano, entrambe con il punteggio di 3-0, rispettivamente Hannover e Mainz. Soffre, invece, il ...

Bundesliga : Hannover-Lipsia apre 20/mo turno LIVE : Ha cominciato a volare il Bayern, 7 vittorie di fila, 6 con almeno tre gol segnati,, ma ha rosicchiato solo due punti al lanciato Borussia Dortmund che rimane a +8. Ma la Bundesliga e' lunga e gia' ...

Pronostico Hannover 96 vs RB Lipsia - Bundesliga 01-02-2019 e Analisi : Hannover 96-RB Lipsia, venerdì 1 febbraio. L’anticipo della 20esima giornata di Bundesliga sarà una sfida fra due squadre che stanno vivendo una stagione completamente diversa. L’Hannover è al penultimo posto in classifica, con appena 1 punto collezionato nelle ultime 4 gare e reduci dalla pesante sconfitta sul campo del Borussia Dortmund per 5 a 1. Il Lipsia di Ralf Rangnick, invece, è ancora una volta nelle prime posizioni della ...