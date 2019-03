Bundesliga | il Dortmund trova la vittoria al 92' | 3-2 all' Hertha

Pronostico Herta Berlino vs Borussia Dortmund - Bundesliga 16-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi Herta Berlino-Borussia Dortmund, 26^Giornata Bundesliga, Sabato 16 Marzo ore 18.30Herta Berlino / Borussia Dortmund / Bundesliga / Analisi – Il match che chiuderà il sabato di Bundesliga, valido per la 26^Giornata, in programma alle ore 18:30 sarà quello dell’Olympiastadion di Berlino tra l’Herta e il Borussia Dortmund.Gli ospiti dovranno cercare di portare a casa i 3 punti se vogliono continuare a ...

Bundesliga - vincono il Bayern Monaco e il Borussa Dortmund. Lewandowski - è record : Super Lewandoski fa volare il Bayern Monaco. Raffica bavarese all'Allianz Arena: 6-0 contro il Wolfsburg. E Robert Lewandowski entra nella storia come il miglior bomber straniero di sempre in ...

Bundesliga - 25^Giornata - i risultati del pomeriggio : Bayern a valanga - il Dortmund torna a vincere : Tutti i risultati delle gare delle 15:30 valide per la 25^Giornata del campionato tedescoBundesliga / risultati – Si sono da poco concluse le gare valevoli per la 25^Giornata della Bundesliga, con Bayern Monaco e Borussia Dortmund grandi protagoniste.Bayern Monaco-Wolfsburg 6-0Game set and match per i bavaresi ai danni dei Lupi.Gli uomini di Kovac regolano facilmente una delle sorprese della stagione della Bundesliga, anche grazie ad ...

Bundesliga : Dortmund in crisi trova la Stoccarda : Il Dortmund in crisi di risultati, maltrattato dal Tottenham e raggiunto dal Bayern, ha un compito facile con lo Stoccarda per tornare al successo, ne ha ottenuto uno in otto gare da febbraio,. ...

Pronostico Borussia Dortmund vs Stoccarda - Bundesliga 09-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi Borussia Dortmund-Stoccarda, 25^Giornata Bundesliga, Sabato 9 Marzo ore 15:30Borussia Dortmund / Stoccarda / Bundesliga / Analisi – Nel match valevole per la 25^Giornata della Bundesliga, in scena al Signal Iduna Park di Dortmund, il Borussia ospita lo Stoccarda. I padroni di casa, dopo aver sorpreso nella prima parte di stagione stanno vivendo un periodo di flessione, che li ha portati a farsi agganciare in cima ...

Bayern Monaco - Beckenbauer non ha dubbi : la Bundesliga si deciderà nello scontro diretto con il Dortmund : Il presidente onorario dei bavaresi ha parlato della Bundesliga, sottolineando che tutto si deciderà nello scontro diretto tra Bayern e Borussia La Bundesliga “si deciderà i 6 aprile”. Parola di Franz Beckenbauer, presidente onorario del Bayern Monaco che vede nel match tra i bavaresi e il Borussia Dortmund la partita decisiva per l’assegnazione del campionato tedesco. AFP/LaPresse Nelle ultime settimane i campioni di ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund ko ad Augusta : oggi il Bayern può raggiungerlo in testa alla classifica : Emozioni e brividi in Bundesliga. Il campionato tedesco si può riaprire, proponendo un coinvolgente testa a testa fino al traguardo. nelle prossime ore Il Borussia Dortmund perde 2-1 ad Augusta nell'...

Pronostico Augsburg vs Borussia Dortmund - Bundesliga 01-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga 24^ Giornata, Venerdì 1 Marzo 2019 ore 20.30Augsburg / Borussia Dortmund / Bundesliga / Analisi – La 24^Giornata della Bundesliga si apre con il match della WWK Arena di Augsburg tra i padroni di casa e la capolista Borussia. Gli ospiti vorranno cercare di conquistare i 3 punti per mettere pressione al Bayern, impegnato sabato sera, e preparare al meglio il Ritorno degli Ottavi di ...

Bundesliga : vittoria per il Bayern Monaco che aggancia il Dortmund : È arrivato al 64' il goal che ha portato il Bayern Monaco alla vittoria ieri contro l'Hertha Berlino. Un primo tempo sofferto, che per poco non ha visto i berlinesi portarsi in vantaggio con una rete, poi annullata per fuorigioco, del giovane centravanti Davie Selke. A far impensierire la difesa bavarese ci pensa anche Kalou che viene bloccato da un intervento di Neuer. Nella ripresa si assiste però a tutt'altra storia: il Bayern diventa più ...

Bundesliga - il Bayern supera l'Hertha e aggancia in vetta il Borussia Dortmund : Il Bayern Monaco supera 1-0 l'Hertha Berlino e aggancia momentaneamente il Borussia Dortmund, impegnato domani in casa contro il Bayer Leverkusen, in vetta alla classifica della Bundesliga con 51 ...

Bundesliga 2018/2019 - 22a giornata : stop del Dortmund - il Bayern recupera! : Bundesliga 2018/2019, 22a giornata: stop del Dortmund, il Bayern recupera! Nell 22° turno di Bundesliga, il Borussia Dortmund ha pareggiato nel posticipo del lunedì sera, a sorpresa, contro l’ultima in classifica. Il Bayern Monaco ne ha approfittato in anticipo vincendo in rimonta il derby bavarese in casa dell’Augsburg, recuperando altro terreno e portandosi ormai alle calcagna dei gialloneri. Il match per l’Europa che conta tra ...

Bundesliga - proteste contro il “Monday Night” in Norimberga-Dortmund : Monday Night Bundesliga – Il terzo pareggio consecutivo in campionato del Borussia Dortmund si è consumato durante il “Monday Night” della 22esima giornata di Bundesliga. A Norimberga i gialloneri non sono andati oltre lo 0-0 e il Bayern Monaco ha potuto così ridurre ulteriormente lo svantaggio dalla capolista. La Bundesliga cresce: nel 17/18 ricavi per […] L'articolo Bundesliga, proteste contro il “Monday Night” in ...

Bundesliga : rallenta ancora il Dortmund con il Norimberga - ora il Bayern è solo a -3 : Nel posticipo della 22.a giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund non va oltre uno 0-0 piatto sul campo del Norimberga ultimo in classifica. Il margine della squadra di Favre sul Bayern Monaco si ...

Bundesliga - i risultati della 22giornata. Lunedì il Borussia Dortmund a Norimberga : La 22giornata della Bundesliga verrà ricordata per il gol di Claudio Pizarro , che diventa il giocatore più anziano a segnare nel campionato tedesco, a 40 anni e 136 giorni. Il suo gol regala il ...