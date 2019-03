Brexit | Farage lancia marcia pro-Leave

Brexit - Westminster vota a favore estensione Art 50. Ue cauta - l'attacco di Verhofstadt a Farage : Nella serata di ieri, la Camera dei Comuni inglese ha votato a favore dell'estensione dell'Articolo 50 con 412 voti rispetto ai 202 contrari. L'esito del voto dà mandato al governo di Theresa May di ...

Juncker ai britannici : 'Se rinvio Brexit - preparatevi alle europee'. E Farage pensa al gran ritorno" : Le scissioni di Tory e Laburisti E il Partito Brexit potrebbe non essere l'unica nuova formazione politica del panorama britannico. Tre deputate britanniche pro-Remain hanno annunciato le loro ...

Gb - riconosciuto nuovo partito di Nigel Farage - il Brexit Party : Il riconoscimento fa sì che la nuova formazione politica possa partecipare alle elezioni in Gran Bretagna e alle europee, nel caso che la Brexit sia rinviata a oltre il 29 marzo."Il partito è stato ...

Brexit - Tusk : “Chi l’ha promossa vada all’inferno”. Farage : “È un paradiso e ci libererà da bulli come lui” : Per il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk c’è un “posto speciale all’inferno” per chi ha promosso la Brexit senza un piano per portarla a termine. Alla vigilia di un nuovo incontro con la premier britannica Theresa May a Bruxelles, dove la leader Tory prova a salvare l’accordo per uscire dall’Unione Europea, Donald Tusk si scaglia contro i Brexiteers e scatena una bufera. “Mi chiedo a cosa somigli ...

Il ritorno di mister Brexit : Farage vuole la rivincita e infiamma gli anti-Europa : È evidente che l'élite politica vuole fermarla - ha spiegato Farage - Theresa May è impegnata in questo tradimento. Mi ributterò nella mischia e rifarò tutto, se devo. Ma stavolta non farò ...