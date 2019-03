Brexit | che disastro Una politica vergognosa sta lacerando il Paese

Il mercato auto europeo di fronte a sfide titaniche : Brexit - dazi USA e norme sulle emissioni : Non andranno sottovalutate le sfide che il mondo dell’auto dovrà affrontare come ad esempio la Brexit, i dazi USA sulle importazioni di auto dall’Europa e le norme sempre più stringenti sulle emissioni A fronte di un inizio anno che ha segnato una marcata flessione delle vendite di auto nuove (-4,6%), il mese di febbraio torna a registrare livelli di vendita più in linea con lo scorso anno, nonostante il risultato riporti un segno ...

Il pasticcio Brexit è un problema anche per l'Italia : In caso di 'splendido isolamento' il Regno Unito tornerebbe a imporre i suoi dazi per favorire la sua economia. Un salto all'indietro di 70 anni. E i dazi andrebbero a colpire soprattutto le nostre ...

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'Huffpost : 'Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia' - di U. De Giovannangeli - : ... la presenza di circa 700 mila italiani, una collaborazione in campo scientifico e accademico molto avanzata, l'interesse condiviso in alcune aree geografiche del mondo, l'impegno nella lotta contro ...

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'Huffpost : "Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia" : La "via dolorosa" di Theresa May sul cammino della Brexit. Gli interessi italiani e le possibili alternative. Temi cruciali anche in vista delle elezioni europee di maggio. HuffPost ha intervistato L'ambasciatore italiano nel Regno Unito, Raffaele Trombetta.Dal suo osservatorio privilegiato, come vede il complicato momento politico che vive il Regno Unito?Il Paese è chiaramente ancora diviso dopo il referendum e le divisioni attraversano ...

RINVIO Brexit?/ Se si va oltre le europee si rischia il caos - ecco perché : Theresa May ha avuto il mandato per chiedere un RINVIO della Brexit. Cosa che pone non pochi problemi dal punto di vista giuridico

Brexit - Moavero : pronti anche a "No Deal" : 12.20 "Lavoriamo per tenerci pronti" in caso di un Brexit senza accordo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in un'audizione alle Commissioni Esteri congiunte di Camera e Senato. "I settori che consideriamo principali sono la tutela dei cittadini e le questioni legati a servizi finanziari e al commercio", ha spiegato il capo della Farnesina. "Un eventuale uscita senza accordo trasforma il Regno Unito in un ...

Prezzo oro e Brexit : quotazione verso l’aumento - ecco perché : Prezzo oro e Brexit: quotazione verso l’aumento, ecco perché C’è grande incertezza sui mercati azionari questa settimana. Nell’ultima vi è stato uno stop della tendenza al rialzo e al recupero che li aveva caratterizzati da fine dicembre a oggi. In cui per esempio si era cresciuti, nel caso della Borsa di Milano, da quota 18.064, il 27 dicembre a 20.851 il 6 marzo. Dopo quest’ultima data vi è stata una diminuzione e non ...

Brexit - il Regno Unito ha rifiutato anche il “no deal” : Alcune persone seguono l’esito del voto in diretta televisiva (foto: Jack Taylor/Getty Images) I britannici non vogliono l’accordo negoziato con l’Unione europea e non vogliono nemmeno uscire senza un’intesa con Bruxelles. Nella serata di mercoledì 13 marzo la Camera dei Comuni ha respinto un emendamento che apriva alla possibilità di un no deal, cioè il divorzio disordinato e senza accordo del Regno Unito, con un margine ...

Brexit : passa l'emendamento che boccia il No deal - ora il caos è totale : ... estenuante maratona negoziale ha partorito 'cambiamenti legalmente vincolanti, sul backstop, che raffarzano e migliorano' l'accordo di divorzio raggiunto a novembre e la dichiarazione politica ...

Brexit - Parlamento affonda anche "No Deal" : rinvio più vicino del divorzio : A fine serata, la voce della Premier May è flebile e sottile ,proprio come la speranza di riuscire ad uscire dal Rebus Brexit . Quando mancano meno di due settimane alla data ufficiale del Leave, f ...

Brexit : Theresa May - la premier che tiene in ostaggio Londra e l’Europa : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Brexit - è caos : bocciato anche il «no deal» Rinvio vicino : i 3 possibili scenari «Estensione» lunga o breve? Decide la Ue : Ora serve un ulteriore voto del parlamento britannico per chiedere più tempo (ma al massimo tre mesi). Toccherà poi i governi europei dovranno dare il loro assenso a tale richiesta

Brexit - Westminster vota emendamento che esclude totalmente il “no deal” : La Camera dei Comuni britannica ha dato il via libera all’emendamento Spellman, il primo messo ai voti in vista della mozione di stasera contro l’ipotesi di un no deal. Il testo, promosso trasversalmente da deputati Tory moderati e laburisti per forzare la mano al governo, mira a potenziare il no a un taglio netto escludendo che il Regno possa lasciare in alcuna circostanza e in qualunque momento l’Ue “senza un accordo di recesso e ...