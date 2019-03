Brescia | truffava malati di cancro | arrestato finto medico colombiano

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Un falsodi nazionalità colombiana è statodai Carabinieri a. L'uomo, di circa 50 anni, attuava delle vere e proprie truffe ai danni di ignari e disperatidi, ai quali proponeva cure miracolose. Ilesercitava la professione in maniera del tutto illegale e senza alcuna autorizzazione in un appartamento di Berlingo, un piccolo comune in provincia di.Qui riceveva le povere vittime da truffare, che si affidavano a lui sperando di poter guarire dal. Il, infatti, sfruttava proprio la disperazione dei, e in questo modo li persuadeva a seguire i trattamenti che lui consigliava. In realtà, però, queste cure miracolose che proponeva ai pazienti altro non erano che semplici erbe, come camomilla, ortica e galium, che certamente non hanno alcuna proprietà in grado di curare il.Per questi trattamenti a base di ...