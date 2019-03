Brescia | malato di cancro ' curato' con ortica e camomilla | arrestato falso medico

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019), ma anche galium, equiseto,sono erbe e piante comuni, idonee per tisane rilassanti, o depurative, e per qualche preparazione alimentare d'uso comune. Non sono utili certamente non per curare malati oncologici, cosa che, invece, faceva un sedicentedi origine colombiana. Il 51enne, Diego Otalvaro Martines, è statodai carabinieri acon l'accusa di truffa aggravata.Metodo 'miracoloso' per combattere il: odioso raggiro Il colombiano 51enne ha messo in atto un raggiro, approfittando della paura e della disperazione dei malati die dei loro familiari. L'uomo, finto, millantava di aver ideato un metodo miracoloso a base di erbe che avrebbe guarito il. La 'pozione' terapeutica, che avrebbei tumori, era prevalentemente composta dae galium: il colombiano sosteneva che le lobby farmaceutiche ...

