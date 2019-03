Boxe | Europei Under 22 | Irma Testa vola in finale | domani sfiderà Scotney per l’oro

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019)inagli22 diche si stanno disputando a Vladikavkaz (Russia). L’azzurra ha demolito la svedese Thour con verdetto unanime (5-0) e si è così qualificata per l’atto conclusiva tra le 57 kg,pomeriggio salirà sul ring dello Sports Complex Manege per affrontare la britannicacon l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro. Angela Carini e Rebecca Nicoli avevano già guadagnato il pass per lanella giornata di ieri, se la dovranno vedere con la turca Surmeneli tra le 69 kg e con l’irlandese Broadhurst tra le 60 kg. Giovanna Marchese si è invece dovuta arrendere contro l’armena Grygorina (5-0) e si è messa al collo il bronzo tra le 51 kg.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

OA_Sport : #boxe Irma Testa vola in finale agli Europei Under 22! Domani sfida a Scotney per l'oro, Giovanna Marchese conquist… - OA_Sport : #Boxe, Europei Under 22 2019: Rebecca Nicoli e Angela Carini in finale nei 60 e 69 kg! Eliminata Roberta Bonatti - mpighin : #Pugilato, Europei U22: le donne d'#Italia lottano per l'impresa più grande #boxe -