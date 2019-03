quotidianodiragusa

(Di sabato 16 marzo 2019) ...blocco della movimentazione dei capi di bestiame sia stato scongiurato e che il comparto zootecnico ibleo possa riprendere normalmente la sua attività senza ulteriori ricadute negative sull'economia ...

zazoomblog : Blue Tongue virus: cessata emergenza in provincia di Ragusa - #Tongue #virus: #cessata #emergenza - palermo24h : Blue Tongue virus: cessata emergenza in provincia di Ragusa - quotidianodirg : Blue Tongue virus: cessata emergenza in provincia di Ragusa -