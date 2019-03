Birra Peroni protagonista a San Siro per il derby Milan-Inter

Birra Peroni : nel 2018 record di produzione e riduzione delle emissioni di CO2 : Un anno da record per Birra Peroni. Nel 2018, per la prima volta nella sua storia, il birrificio italiano, nato nel 1846, ha superato quota 6 milioni di ettolitri prodotti, un aumento del 6,4% rispetto al 2017 quando la produzione si era attestata sui 5,6 milioni di ettolitri. In quattro anni, dunque, la produzione complessiva è aumentata del 19,46% a fronte di una riduzione della CO2 emessa dell’11,94%. Degli oltre 6 milioni di ettolitri ...