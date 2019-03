Biathlon | Mass start femminile Mondiali 2019 | programma | orari e tv I pettorali di

Biathlon - Mass start maschile Mondiali 2019 : programma - orari e tv. I pettorali di partenza : Domenica 17 marzo si disputerà la Mass start maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund (Svezia) si conclude la rassegna iridata con la partenza in linea. La gara si preannuncia particolarmente aperta e incerta, il norvegese Johannes Boe punta a vincere la medaglia d’oro ma lo scandinavo se la dovrà vedere con diversi rivali come il tedesco Peiffer, il russo Loginov, il francese Fillon Maillet, il fratello maggiore e ...

Biathlon - Mondiali 2019. Italia 15^ in staffetta - Lukas Hofer : “Sono fiducioso per la mass”. Windisch : “Si può andare a medaglia” : L’Italia ha concluso al quindicesimo posto la staffetta maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon, il nostro quartetto è rimasto in auge per una frazione e mezza, poi qualche imprecisione di troppo e dei giri di penalità ci hanno tolto dalle posizioni che contano. Di seguito le dichiarazioni degli azzurri rilasciate ai microfoni della Fisi: Lukas Hofer: “Sul tiro sono riuscito a confermare quello che ho fatto nell’individuale e ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Lisa Vittozzi : “Sono pronta per la mass start di domani” : L’Italia orfana di Dorothea Wierer ha chiuso al decimo posto la staffetta 4×6 km femminile valida per i Mondiali di Biathlon: al termine della prova iridata le quattro azzurre hanno parlato al sito federale analizzando la prestazione odierna. Molto diversi gli umori delle nostre rappresentanti. Molto soddisfatta Lisa Vittozzi: “Oggi ho provato a spingere sugli sci per mettermi alla prova dopo tre giorni che non gareggiavo ed è ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Mondiali 2019 in DIRETTA : Johannes Boe cerca il terzo oro - Dominik Windisch punti per la mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 16.30 in gara ci saranno per l’Italia tre atleti. Dominik Windisch partirà 27° a 1’40” dal norvegese Johannes Boe, Thomas Bormolini 43° a 2’08”, Lukas Hofer 52° a 2’21”. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

Biathlon – Mass start deludente per Windisch : tre errori lo escludono dalla lotta per il podio ad Anterselva : Windisch, tre errori fatali: era in lotta per il podio nella Mass start di Anterselva, chiude 13°. Hofer secondo solo a Boe sugli sci Dominik Windisch ha fatto sognare Anterselva per tre quarti gara, poi il giro sugli sci in compagnia di Johannes Boe deve averlo stremato perché all’ultimo poligono, dopo aver trovato per tre volte lo zero, l’altoatesino ha commesso tre errori che gli hanno fatto perdere la possibilità di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : Fillon Maillet batte Johannes Boe nella Mass start - Windisch e Hofer pagano dazio al poligono : E’ il francese Quentin Fillon Maillet ad esultare nell’ultima gara della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 ad Anterselva. Sulle nevi italiane il francese è riuscito nell’impresa di interrompere il dominio del norvegese Johannes Boe, ottenendo la prima vittoria in Coppa del Mondo e sciorinando una prestazione al poligono semplicemente perfetta. Il transalpino, nella sfida diretta con lo scandinavo nelle due serie in ...

Biathlon - Dorothea Wierer quinta nella mass start di Anterselva : la vittoria va alla tedesca Dahlmeier : L’azzurra dà spettacolo sugli sci, quinta nella mass start di Anterselva dopo l’errore all’ultimo poligono. Vittozzi undicesima, trionfa Dahlmeier Ci è mancato davvero poco per un altro meraviglioso trionfo. Anzi, pochissimo. Perché nonostante i due errori già alle spalle, Dorothea Wierer si è presentata all’ultimo poligono della mass start praticamente in testa, appaiata a Laura Dahlmeier dopo averle recuperato 17 ...

Biathlon - Mass Start Anterselva 2019 : Dorothea Wierer - quinto posto pesante! Guadagna su tutte in classifica generale! 11ma Vittozzi : Va alla tedesca Laura Dahlmeier la 12.5 km Mass Start femminile valida per la Coppa del Mondo di Biathlon appena conclusa ad Anterselva, ma l’esito della gara sorride, in ottica classifica generale, alla nostra Dorothea Wierer, che Guadagna su tutte le principali antagoniste. Chiude 11ma Lisa Vittozzi, che proprio nel finale viene scavalcata dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, mentre pagano dazio le slovacche Paulina Fialkova, 16ma, e ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch se la giocano per la top3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km Mass Start maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Anterselva: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 15.30 Lukas Hofer e Dominik Windisch proveranno a dare continuità a quanto di buono mostrato nei primi due giorni di gare italiane. Al termine dell’inseguimento, infatti, sono stati definiti i trenta partecipanti alla gara maschile con partenza in linea di oggi. ...

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Anterselva 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci riprovano - Kuzmina favorita : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile di Anterselva (Italia), ultima giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi italiane siamo pronti a goderci un format che potrebbe riservare ancora tante emozioni ai colori azzurri dopo il trionfo dell’inseguimento di ieri, con la vittoria di Dorothea Wierer e il terzo posto di Lisa Vittozzi. Entrambe le azzurre sono molto attese e loro vogliono ...

Biathlon oggi (27 gennaio) - Mass start Anterselva 2019 : orari e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Giunge a conclusione ad Anterselva la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, domenica 27 gennaio, a partire dalle ore 12.45 è in programma la Mass start femminile, mentre alle ore 15.30 si disputerà la gara maschile nello stesso format. Cinque gli italiani in gara: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Nicole Gontier tra le donne e Lukas Hofer e Dominik Windisch tra gli uomini. Di seguito il programma completo delle Mass start ...

Biathlon - Mass start maschile Anterselva 2019 (27 gennaio) : programma - orario e tv. L’elenco dei partecipanti : Domani 27 gennaio, alle 15.30, andrà in archivio la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva (Italia). Sulle nevi tricolori la Mass start maschile avrà un favorito su tutti: il norvegese Johannes Boe. Lo scandinavo è l’autentico dominatore di quest’annata con i suoi 12 successi in 15 gare disputate. Dopo le vittorie della sprint e dell’inseguimento, il leader della classifica generale vuol allungare la striscia ...

Biathlon - Mass start femminile Anterselva 2019 (27 gennaio) : programma - orario e tv. L’elenco delle partecipanti : Domani alle ore 12.45 andrà in scena la Mass start femminile della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 ad Anterselva (Italia). Sulle nevi tricolori le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vogliono regalare altre emozioni al pubblico presente. Dopo il primo e terzo posto di “Doro” e della sappadina, l’occasione è ghiotta per fare ancora bene anche in questo format. Di sicuro non sarà un’impresa facile perché le ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Dorothea Wierer : “Non sono al massimo della forma ma ho dato tutto” : Davanti al pubblico di casa Dorothea Wierer ha tirato fuori gli artigli nella Sprint di Anterselva, gara di apertura della sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2019. Nonostante l’altoatesina nativa di Rasun non sia al 100% della forma, si deve accontentare dell’ottavo posto finale, con un errore commesso nella seconda serie nella quale ha pazientato in modo insolito per i suoi standard, prima di colpire i bersagli. Le sue ...