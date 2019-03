Berlusconi | Non ho mai conosciuto Imane Assurde le sue dichiarazioni

Imane Fadil - Silvio Berlusconi : “Mi spiace per la sua morte ma non l’ho mai conosciuta” : Silvio Berlusconi ha commentato la morte di Imane Fadil, la modella 34enne testimone chiave dell'accusa nel processo Ruby Ter, morta per un mix di sostanze radioattive lo scorso 1 marzo: "spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato". Eppure lei aveva raccontato di essere stata ad Arcore otto volte.Continua a leggere

Imane Fadil - Silvio Berlusconi : “Non l’ho mai conosciuta”. Ma per i giudici è stata ad Arcore 8 volte ed era teste “credibile” : A un giorno dalla notizia della morte per avvelenamento di Imane Fadil, la modella marocchina diventata parte civile nel processo Ruby bis (quello contro Emilio Fede, Nicole Minetti e Lele Mora) e teste in quelli contro Silvio Berlusconi, arriva la dichiarazione dell’ex premier: “Non l’ho mai conosciuta”. Eppure, stando alle indagini e alle sentenze emesse già sul caso, la giovane era stata otto volte ad Arcore, due ...

Crozza-Berlusconi si scatena e alza la voce : “Ci sono cinesi ovunque!”. Poi scopre di non essere in galera : “Che Paese del ca***” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, torna un esilarante Crozza-Berlusconi: “Se i cinesi mi rubano i dati sono rovinato perché si verrebbe a sapere tutto: Craxi, Mangano, le Olgettine, Ruby, il Lodo Mondadori, la compravendita di senatori. Per me sarebbe la fine. Ah, ci sono già stati i processi e non sono in galera? Ma allora siete un Paese del ca***”. Video Nove L'articolo Crozza-Berlusconi si ...

Berlusconi agli italiani : “Fiducia nel governo? Sei un Coglione” - Beppe Grillo non tarda a rispondere (VIDEO) : Silvio Berlusconi agli italiani: “Avete fiducia al governo? E’ da coglioni”, Beppe Grillo replica “italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente‘. Risposta: ‘Sei un coglione’“. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconidurante la sua visita a Metaponto, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. L’ex cavaliere si … Continue reading Berlusconi agli ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Bersani : “Perché non intervenne quando Violante disse che fu garantito a Berlusconi il conflitto d’interessi?”. “Non sapevo niente” : Ospite de “La Confessione” condotta Peter Gomez, venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove, è l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Il giornalista parte da un “famigerato” episodio del 2003 quando alla Camera dei deputati, l’allora ex vicepresidente della Camera Luciano Violante (nelle file dei Democratici di Sinistra – l’Ulivo) disse che “a Berlusconi e Letta era stato garantito che non avremmo ...

Berlusconi sul M5S : 'Incapace di governare non dico un Paese - ma nemmeno un piccolo bar' : Ospite della trasmissione 'Mattino Cinque' in onda su Canale 5, l’ex primo ministro Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervistato da Francesco Vecchio, ha affrontato sulle reti Mediaset molteplici aspetti della situazione politica attuale, soffermandosi principalmente sulla realizzazione delle grandi infrastrutture e in particolare esprimendo le sue impressioni e valutazioni sull’ultimazione dei lavori della Tav (Torino-Lione). Nel ...

Guido Crosetto - addio con bomba : "Inutile girarci intorno - Silvio Berlusconi Non esiste più" : "Quella di dimettermi è stata una scelta fatta di cervello e non di cuore, per tutta una serie di ragioni che riguardano la mia vita. Ma il cuore ora fa male. Sono molto triste, e non lo nego". Guido Crosetto, in una intervista al Tempo, si confessa dopo l'approvazione, al terzo tentativo, delle sue

In corso vertice centrodestra su Piemonte - non c'è Berlusconi : Roma, 13 mar., askanews, - E' in corso il vertice del centrodestra per discutere delle candidature. A quanto si apprende, a partecipare per Forza Italia è Antonio Tajani mentre non ci sarebbe Silvio ...

La previsione di Silvio Berlusconi : “Il governo cadrà se Salvini non cambia strada” : Secondo Berlusconi gli elettori di centrodestra sono stanchi del governo Lega-M5S: "Ci avevano votato un anno fa sulla base di un programma che prevedeva quell'equazione dello sviluppo e del benessere che si concentra su meno tasse, meno burocrazia e su più infrastrutture, questo governo sta facendo esattamente l'opposto"Continua a leggere

Salvini a Berlusconi : "GrazieMa non ho ambizioni personali" : Salvini risponde alle dichiarazioni di Berlusconi ad Affaritaliani.it: "Io premier con Fi al governo? Lo ringrazio, ma non ho ambizioni personali. Andremo avanti con l'esecutivo Conte" Segui su affaritaliani.it

Berlusconi dalla Basilicata attacca : 'Prego perché governo cada - non per Salvini ma per i fatti' : Prosegue l'implacabile campagna del cavaliere per sottrarre l'alleato leghista dall'abbraccio dei Cinquestelle

Berlusconi : 'Il governo non cadrà sulla Tav ma cadrà presto' : "Il governo non cadrà sulla Tav, ma cadrà presto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante un'iniziativa elettorale a Potenza, aggiungendo un attacco al ministro dei ...