Berlusconi | Mai conosciuta Imane Fadil | sue dichiarazioni assurde

Berlusconi : "Non ho mai conosciuto Imane Fadil". Teste al processo Ruby aveva paura di essere controllata : "Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato": così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto a Melfi, Potenza, a chi gli ...

Imane Fadil - Silvio Berlusconi : “Non l’ho mai conosciuta”. Ma per i giudici è stata ad Arcore 8 volte ed era teste “credibile” : A un giorno dalla notizia della morte per avvelenamento di Imane Fadil, la modella marocchina diventata parte civile nel processo Ruby bis (quello contro Emilio Fede, Nicole Minetti e Lele Mora) e teste in quelli contro Silvio Berlusconi, arriva la dichiarazione dell’ex premier: “Non l’ho mai conosciuta”. Eppure, stando alle indagini e alle sentenze emesse già sul caso, la giovane era stata otto volte ad Arcore, due ...

Vittorio Feltri : perché Matteo Salvini resta con Luigi Di Maio (e non va con Silvio Berlusconi) : Gli italiani si stupiscono perché Matteo Salvini dà una mano a Gigino Di Maio a stare in piedi nonostante gli schiaffoni elettorali da questi ricevuti ultimamente in Abruzzo e Sardegna. Ma non c' è niente di strano per il Soccorso alpino al napoletano. Qui si tratta di far sopravvivere il governo cl

La telefonata di Salvini a Berlusconi : “Mai detto basta con il centrodestra” : Essere trattato da Matteo Salvini come un vecchietto, per giunta politicamente innocuo, fa imbestialire Silvio Berlusconi. Leggere sui giornali e sentire in televisione esponenti della Lega che mettono una pietra tombale sul centrodestra, con il sottinteso che il problema è il Cavaliere, lo fa impazzire. Se poi le stesse cose vengono attribuite tr...

Salvini a Berlusconi : "Mai più con il vecchio centrodestra" : Il centrodestra unito vince in Sardegna come fece due settimane fa in Abruzzo ma Matteo Salvini ribadisce che a livello nazionale niente cambia per il governo e che la sua Lega non tornerà mai con Berlusconi. Ieri l’ex presidente del Consiglio, commentando i risultati del voto sardo, aveva rimarcato il ridimensionamento della Lega ricordando al leader del Carroccio che non può avere pretese di autosufficienza. ...

