Belgio | Nainggolan ancora fuori dai convocati | “ormai è finita”

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Rajaprobabilmente non giocherà più con la maglia del, il calciatore dell’Inter ha perso le speranze dopo i recenti dissidi Rajanon è stato convocato per le prossime partite del. Il calciatore dell’Inter, dopo i dissidi con i vertici della Nazionale ed il tecnico che lo hanno portato all’esclusione dal Mondiale, ha definiti chiusa la propria esperienza con la maglia delai microfoni di hln.be: “E’ troppo tardi per me per rientrare fra idel, il prossimo Europeo è fra due anni, il mondiale fra quattro. Non andrò avanti a giocare fino a 40 anni, anche se ci stomale per come è finita, ovviamente”.dunque dice di fatto addio alla Nazionale, un addio forzato a causa dell mancate convocazioni recenti.L'articolodai: ...

fantagazzetta : Niente Belgio per Nainggolan: 'Troppo tardi, ma sto male per com'è finita' - nicola_993 : #Nazionali - #Belgio, #Nainggolan chiude definitivamente -