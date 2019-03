Belen e Cecilia bocciano Soleil? La confessione a Verissimo

Belen Rodriguez - il video rubato di Cecilia Rodriguez che la incastra : ecco chi spunta là dietro : Dopo l'esclusiva paparazzata del settimanale Chi che ha diffuso le foto del presunto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ci ha pensato Cecilia Rodriguez, involontariamente, ad alimentare i gossip. La sorella della showgirl argentina, infatti, ha pubblicato un video sulle sue

Belen Rodriguez e Cecilia : il video mozzafiato in costume sulle dune infiamma Instagram : Le sorelle Rodriguez stanno generando molto scalpore sui social a causa di alcuni contenuti pubblicati dalla sorella maggiore. Belen Rodriguez, infatti, ha postato un video sul suo profilo Instagram nel quale appare insieme alla sorella Cecilia. Entrambe sono in costume e si trovano in una specie di deserto. Le fanciulle si muovono sinuosamente sulla sabbia dorata mettendosi in pose che stanno generando molto scalpore sui social. Il video ...

Belen Rodriguez e Cecilia - bikini da urlo e fan impazziti : «La vita è stata generosa - mi ha regalato te» : Belen e Cecilia Rodriguez insieme in uno scatto mozzafiato, capace di mandare in tilt Instagram, per un pensiero dolcissimo della sorella maggiore. Belen, infatti, ha scelto parole molto affettuose...

