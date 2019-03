Bebe Vio e il nuotatore Manuel Bortuzzo | il dono più bello della vita | il

Bortuzzo - Bebe Vio da Manuel : 'Il dono più bello della vita. IL SORRISO' : "Il dono più bello della vita " IL SORRISO ". Non è mai finita se non lo decidi tu. Energia pura. Gradita visita di Bebe Vio campionessa di vita". Così su Facebook il papà di Manuel Bortuzzo , Franco, ...

Manuel Bortuzzo e Bebe Vio si abbracciano : "Campioni di vita. Non è mai finita se non lo decidi tu" : Due sportivi, due ragazzi che hanno combattuto una battaglia e l'hanno vinta: ecco il ritratto di Manuel Bortuzzo e della campionessa paralimpica Bebe Vio apparso sui social network nelle scorse ore. Il 19enne, promessa del nuoto rimasto paralizzato dopo essere stato raggiunto da un proiettile durante un agguato a Roma, è stato immortalato insieme alla schermitrice.Dopo la foto che lo ritraeva col premier Giuseppe Conte, ora Manuel appare ...

