Beautiful | anticipazioni dal 18 al 24 marzo | un addio e un ritorno

(Di sabato 16 marzo 2019), prossima settimana: Liam sceglie Steffyva in onda dal lunedì alla domenica pomeriggio su Canale5. Ledidella prossima settimana svelano che terrà ancora banco il triangolo tra Liam, Hope e Steffy. Liam e Steffy sono al settimo cielo dopo la nascita della loro bambina. Liam dice a Steffy che la piccola Kelly è la sua priorità ora. Quinn si complimenta con il figlio per aver detto la verità al fratello. Brooke non è dello stesso avviso, Wyatt avrebbe fatto meglio a tacere. Il giovane Spencer va a trovare Steffy per chiederle scusa. Liam parla con Hope e ammette di non essere mai stato così felice in vita sua. Non se la sente di abbandonare Kelly e Steffy in questo momento. Ridge si augura che Liam faccia la scelta giusta e torni con sua moglie. Brooke si sfoga con Thorne: è felice per Steffy ma è dispiaciuta per sua figlia. ...

