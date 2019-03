Basilicata | approvato dall’Agenzia Europea per i Medicinali il sistema trasfusionale

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) E’ statoildella. Il Dipartimento Politiche della Persona e la Direzione Generale dell’AOR San Carlo, presso cui è attestato il centro regionale sangue, esprimono “viva soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Agenziaper i(EMA) deldi“.La Regioneaderisce, unitamente ad altre 8 regioni (Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle D’Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano) al Nuovo Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP) costituito con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1135 dell’1.9.2015.Laconferisce dal 1° maggio 2017 il Plasma alla Behring, Ditta Farmaceutica multinazionale con sede in Australia. “I dati forniti dal Consorzio (NAIP) dimostrano che le Regioni aderenti sono totalmente ...

