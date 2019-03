Bale | l’agente tranquillizza i blancos | “Vuole chiudere al Real Madrid”

L’agente di Bale tuona : “I tifosi si vergognino” : Non c’è pace in casa Real Madrid. Dopo i tre ko consecutivi sempre contro i rivali del Barcellona(due volte in Coppa del Re, sabato nella Liga) a gettare benzina sul fuoco ci pensa l’agente di Gareth Bale. Jonathan Barnett, numero uno della Stellar Group, che cura gli interessi del gallese ha dichiarato:”I tifosi dovrebbero vergognarsi” in riferimento ai fischi e agli sberleffi ricevuti dal suo assistito al momento ...