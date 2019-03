Australia | pole | nuovo giro record e le strategie per la gara

Australia : Hamilton in pole : 'Abbiamo fatto dei grandi progressi', ha sottolineato il campione del mondo, 'Siamo riusciti a cambiare qualcosa che ci ha fatto andare meglio in qualifica', ha confermato Bottas, 'avrei voluto ...

F1 - qualifiche del Gp d’Australia. Tutto come prima : Hamilton in pole - poi Bottas. Vettel terzo - Leclerc quinto : Mercedes avanti, Ferrari dietro: Tutto come prima. È iniziato così come era finito il mondiale di Formula 1, con le rosse di Maranello a inseguire le frecce d’argento dek campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha centrato la pole position del Gran Premio di Australia, primo appuntamento della stagione iridata. In prima fila anche il compagno di team Valtteri Bottas. terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla ...

Formula 1 - Hamilton dopo la pole al GP Australia : 'Non pensavo fossimo migliorati così' : "Abbiamo cercato di ottimizzare il bilanciamento, da Barcellona a qui abbiamo fatto un grande miglioramento di assetto e sembra aver funzionato, non ci aspettavamo questa differenza di prestazione". ...

Valtteri Bottas - F1 GP Australia 2019 : “Peccato per la pole mancata - ma sono esterrefatto dal livello della W10” : Ancora una volta per Valtteri Bottas si è materializzata una beffa nella sua carriera. Non è stato sufficiente aver piazzato un giro pressoché perfetto nel suo primo tentativo del Q3, nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno, dato che, nonostante ciò, il suo compagno Lewis Hamilton è arrivato in extremis a soffiargli la pole position per l’ennesima volta. Poco più di un decimo che hanno fatto tutta la ...

