Attacco in Nuova Zelanda | il Viminale | monitoraggio contro le emulazioni

Nuova Zelanda - dopo Attacco a moschee timore di ritorsioni islamiche : C'è il rischio che l'attentato in Nuova Zelanda possa innescare gesti di "emulazione" o "ritorsione" da parte islamica, anche in altre parti del mondo. A lanciare l'allarme è una circolare che il ...

Attacco suprematista in Nuova Zelanda : E' di 49 morti e decine di feriti il bilancio degli attacchi alle due moschee nella città di Christchurch.

Nuova Zelanda : Juncker - orrore e tristezza per Attacco : La Francia insorge contro ogni forma di estremismo e agisce con i suoi partner contro il terrorismo nel mondo ": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron , riferendosi agli ...

L'Attacco in Nuova Zelanda e le manifestazioni per il clima : La strage anti islamica e, andrebbe aggiunto, anche anti immigrazione in Nuova Zelanda. 49 persone uccise, secondo gli ultimi rapporti di polizia, e 48 feriti. Ferita una comunità di origini diverse, con varie nazionalità di provenienza. Il fatto ci ha mostrato una specie di internazionale dei fru

Attacco Nuova Zelanda - Sebastiano Venier e Marcantonio Bragadin : chi sono i due eroi della Serenissima citati dal killer : La Nuova Zelanda è dall’altra parte del mondo, l’Italia è lontanissima, eppure gli attentatori australiani anti-islamici hanno citato la storia europea, in particolare quella della Serenissima Repubblica di Venezia. Sui mitra che sono stati usati per la strage di Christchurch ci sono i nomi di tre italiani. Due sono veneziani che si sono distinti nella guerra contro l’Impero Ottomano, il terzo è Luca Traini, il ventottenne di ...

Attacco Nuova Zelanda - le ultime parole della prima vittima del terrorista : “Ciao - fratello” : Ha fatto appena in tempo a pronunciare due parole: “Hello, brother“. “Ciao, fratello“. Poi Brenton Tarrant ha sollevato il fucile e ha aperto il fuoco nove volte. E l’uomo, presumibilmente un ragazzo, è caduto a terra, senza vita. Aveva accolto il suo assassino con parole di fraternità la prima vittima del terrorista australiano che ha ucciso 49 persone in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Le parole si ...

Attacco Nuova Zelanda - Mattarella : “Traini affiancato a Venier e a Martello Cancellare la storia è cancellare la civiltà” : “Quanto avvenuto dall’altra parte del mondo, in Nuova Zelanda è un segnale d’allarme gravissimo“. Ha commentato così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la strage avvenuta a Christchurch. “Alcuni forsennati – ha ricordato il capo dello Stato ad Ancona durante l’apertura del 50° anno accademico dell’Università Politecnica delle Marche – hanno sparato, uccidendo decine persone inermi di religione islamica ...

Attacco Nuova Zelanda - l'ossessione del terrorista : la 'sostituzione etnica' - parola d'ordine delle destre sovraniste dell'Ue : Invece in tutto il mondo 'la gente bianca non riesce a riprodursi, non riesce a mettere su famiglia, non riesce a mettere al mondo bambini'. Ma, è il cuore del ragionamento, nonostante questo 'la ...

Attacco Nuova Zelanda - l’ossessione del terrorista : la “sostituzione etnica” - parola d’ordine delle destre sovraniste dell’Ue : “I tassi di natalità“. “I tassi di natalità”. “I tassi di natalità”. Ripetuto tre volte all’inizio del manifesto di 74 pagine intitolato “La grande sostituzione“, pubblicato sul web prima della strage. E’ questo il grande problema che Brenton Tarrant si proponeva di sottolineare con l’eccidio compiuto nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda: il progetto di sostituzione ...

La Nuova Zelanda è stata vittima di un Attacco terroristico : 49 decessi accertati : Erano le 13:40 locali in Nuova Zelanda quando un uomo tra i trenta e i quarant’anni ha iniziato ad aprire il fuoco nella prima moschea di Al Noor. Secondo i testimoni, l’attentatore indossava una divisa militare, particolare che non ha fatto insospettire nessuno prima che aprisse il fuoco. I particolari della vicenda e le testimonianze Erano appena scoccate le 13:40 in Nuova Zelanda – ossia l’una e quaranta di notte in Italia – quando tre uomini ...

Attacco in Nuova Zelanda : sul caricatore di un killer c'è una dedica a Luca Traini : C'è un incredibile e inquietante "fil rouge" che lega la strage di Christchurch (in Nuova Zelanda) a Luca Traini, il 28enne di Tolentino che, nel febbraio dello scorso, a Macerata, ha sparato contro degli immigrati scelti a caso. Nelle ultime ore, infatti, si è scoperto che sul caricatore del mitra di uno dei killer, Brenton Terrant (anche lui 28 anni) sono stati incisi, come una dedica, i nomi di alcuni "uccisori di stranieri". La dedica a Luca ...

Nuova Zelanda - Attacco a moschee : 49 morti - tre arrestati. Sui mitra omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

Attacco in Nuova Zelanda I personaggi storici citati dai killer : Per i fanatici la storia è una specie di grande emporio , dal quale estraggono vicende, eroi e martiri utili a confermare la loro visione del mondo, senza alcun riguardo per il contesto dell'epoca. ...