Salute : Gellona (Assobiomedica) - 'settore dispositivi medici in costante evoluzione' : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Il settore dei dispositivi medici è stato per molto tempo poco conosciuto, anche perché in costante evoluzione. Questo nuovo regolamento, invece, ne dà davvero dignità di settore industriale, importante per la Salute e la prevenzione delle malattie". Lo ha detto all'A