Assemblea diocesana | 170 delegati provenienti da 56 parrocchie per dare un nuovo volto

tvprato

(Di sabato 16 marzo 2019) ... liturgia e sacramenti, evangelizzazione e catechesi, carità e testimonianza, strutture organizzative e economia. L'obiettivo è quello di trovare in modo sinodale, come richiesto da papa Francesco, ...

tvprato : Grande partecipazione a questo importante momento sinodale voluto dal Vescovo Agostinelli per aggiornare e riorgani… - MarcoGaspariniG : RT @cmdfano: Domenica 24 marzo al Centro Pastorale Diocesano, è in programma l’Assemblea Pastorale Diocesana che avrà come filo conduttore… - cmdfano : Domenica 24 marzo al Centro Pastorale Diocesano, è in programma l’Assemblea Pastorale Diocesana che avrà come filo… -