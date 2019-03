Ascolti TV | Venerdì 15 marzo 2019 Ciao Darwin riparte dal 22 4% | Sanremo Young chiude

Ascolti tv venerdì 1 marzo : buon risultato registrato da Sanremo Young : Ascolti tv 1 marzo 2019: Sanremo Young vs Uomini e Donne: La Scelta Continua a registrare successi e consensi il nuovo format del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne La Scelta. La prima serata di venerdì 1 marzo ha tenuti incollati alla tv il pubblico di Canale 5 per guardare le feste di […] L'articolo Ascolti tv venerdì 1 marzo : buon risultato registrato da Sanremo Young proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 1 marzo 2019. Uomini e Donne 16.1% (2.9 mln) - Sanremo Young 14.5% (3 - 1 mln) : Sanremo Young : Stefano De Martino e Belen Nella serata di ieri, Venerdì 1 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.26 alle 0.00 – la terza puntata di Sanremo Young ha conquistato 3.136.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 alle 0.52 – la terza puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta ha raccolto davanti al video 2.963.000 spettatori pari al 16.1% di share. In sovrapposizione è testa a testa: Uomini ...

Ascolti TV venerdì 22 febbraio : Maria De Filippi e la sua scelta trionfano : Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 22 febbraio 2019 Gli Ascolti TV di venerdì 22 febbraio 2019 hanno subìto un ritardo nell’essere resi noti. Non siamo stati in grado di darvi i numeri di telespettatori e la percentuale di share questa mattina per un ritardo tecnico, infatti. Nulla di preoccupante, gli amanti […] L'articolo Ascolti TV venerdì 22 febbraio: Maria De Filippi e la sua scelta trionfano proviene da Gossip e Tv.