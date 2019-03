blogo

(Di sabato 16 marzo 2019)Prime Time Su Rai 1 Sanremo Young - finale (Live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato una media di .000 telespettatori, share %. Nel dettaglio .000, % e .000, %. Su Rai 3 Il film Lo chiamavano Jeeg Robot ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Ciao Darwin 8, prima puntata (Live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Hitman: Agent 47 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Italia's Got Talent, in prima tv, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Fratelli di Crozza, in prima tv, ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Soliti Ignoti - Il ritorno ha registrato .000 ...

marcoluci1 : RT @tvblogit: Ascolti tv venerdì 15 marzo 2019 - DextertheB : Ah no, c'è un dato importante che non ho considerato negli ascolti del venerdì: c'è l'incognita impazzita Tv8 con… - tvblogit : Ascolti tv venerdì 15 marzo 2019 -