Ascolti tv 15 marzo | boom per Ciao Darwin che travolge la finale di Sanremo Young

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata aglidella giornata di ieri, venerdì 152019, caratterizzata dall'atteso ritorno in prime time di, lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti e dalla finalissima di, il baby talent condotto da Antonella Clerici che quest'anno non ha brillato dal punto di vista auditel.vince la sfida deglidi venerdì 15Il verdettodegliha stabilito che ad avere la meglio in questa sfida del venerdì sera tra Raiuno e Canale 5 è statocon Paolo Bonolis che ha letteralmente travolto l'ascolto della finalissima di. Nel dettaglio, infatti, la prima puntata dicon la sfida tra 'Chic' contro 'Shock', ha ottenuto un ascolto medio di 4.1 milioni di spettatori arrivando a toccare la soglia del 22.40% con picchi di ...

Raiofficialnews : Le reti #Rai vincono prima, seconda serata e 24ore. Su @RaiDue #LaPortaRossa2 cresce e supera i 2milioni 600mila sp… - Raiofficialnews : Le reti #Rai vincono 1^, 2^ serata e 24ore. #LaPortaRossa2 su @RaiDue supera i 2,4 milioni di spettatori. Bene… - demian_yexil : RT @BrianoGianluca: Ascolti Tv Auditel : è ufficiale, la gente si è rotta dei talk show politici Gli ascolti Tv e i dati Auditel di gioved… -