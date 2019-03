Ascolti Bonolis-Clerici | Vandelli cade in diretta a Sanremo Young

lanostratv

(Di sabato 16 marzo 2019) Ciao Darwin,prima puntata: Paolola sfida del venerdì sera Il grande mattatore Paoloha riportato la rete ammiraglia Mediaset in alto neglitelevisivi del venerdì sera con la prima puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Il format invecchia ma non molla un colpo e a seguire il ritorno a distanza di due anni: glidi Ciao Darwin hanno fatto registrare 4.150.000 telespettatori, pari al 22.4% di share. Ha chiuso con ottimiieri sera, venerdì 15 marzo, la seconda edizione dinonostante l’agguerrita concorrenza. Come da tradizione, il baby-talent di Antonellaha chiuso i battenti a mezzanotte in punto con la proclamazione di Tecla Insolia. Una sfida avvincente, contro Eden, che fino all’ultimo ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico in studio, quello a casa e l’Acmy che attendeva l’esito ...

