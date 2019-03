Arriva un Def senza numeri Più bonus per le aziende E Moody' s grazia l' Italia

Arriva un Def senza numeri. Più bonus per le aziende : Come onorare gli impegni sui conti pubblici per il 2020? La domanda dovrebbe avere risposta entro il 10 aprile, quando il governo dovrà presentare in Parlamento e all’Unione europea la bozza del prossimo Documento di economia e finanza. Nella maggioranza - ormai nel pieno della campagna elettorale per le europee - c’è la tentazione di mettere la te...

Amazzonia a rischio deforestazione - potrebbe Arrivare al 40% : La deforestazione dell’Amazzonia, polmone verde del mondo, potrebbe raggiungere il 40% dell’area totale: è l’allarme lanciato da scienziati riuniti al 15° Forum internazionale dell’informazione ambientale a San Miniato (Pisa). “L’Amazzonia e’ una regione in cui vivono 33 milioni di persone ed e’ davvero il polmone dell’umanita’“, ha spiegato Mauricio Lopez, segretario esecutivo ...

Salvato dalla polizia che Arriva con il defibrillatore : Esce illesa dall'auto che si ribalta e prende fuoco 3 Raid nei parcheggi dei pendolari alla stazione: rotti i finestrini quattordici auto 4 Fienile in fiamme, bruciano decine di rotoballe , Repertorio,...

Berlusconi : Arriva tempesta economica - anche Savona si defila : È in arrivo una "tempesta economica", e anche "il fatto che un ministro esperto e competente come Paola Savona si defili dal governo optando per la Consob è un segnale significativo della crisi". È la previsione di Silvio Berlusconi, che in un'intervista a Radio105 si dice "molto preoccupato e come me tutti i colleghi imprenditori, gli investitori, i risparmiatori. Se il governo non cambierà in fretta vedo un futuro molto, molto nero, fatto di ...

Earth Defense Force : Iron Rain Arriva su PlayStation 4 : D3 Publisher è lieto di annunciare la data di pubblicazione mondiale per Earth Defense Force: Iron Rain, l’ultimo capitolo dell’amatissima serie di Earth Defense Force. Sviluppato da YUKE’S e prossimo ad essere pubblicato esclusivamente sul sistema PlayStation 4 in data 11 aprile 2019, Earth Defense Force: Iron Rain percorre nuove strade, introducendo la personalizzazione dei personaggi, una nuova ...