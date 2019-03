Anima sportiva nelle X3-M e X4-M BMW Competition + Galleria

laragnatelanews

(Di sabato 16 marzo 2019)La BMW sta espandendo la sua gamma di modelli ad alte prestazioni per includere per la prima volta modelli nei segmenti Sports Activity Vehicle (SAV) di medie dimensioni e Sports Activity Coupe (SAC).Debuttano due nuove varianti nel segmento di maggior successo,configurazioni X3 -M e X4-M, la “Nuovo motore a sei cilindri in linea con prestazioni superlative.Il motore a sei cilindri in linea più potente mai visto in azione su un’auto BMW – M offre prestazioni straordinarie. L’unità di nuova concezione ad alto regime di giri e con tecnologia M TwinPower Turbo genera una potenza massima di 353 kW/480 CV dal 3,0 litri, insieme a una coppia di picco di 600 Nm.La versione dell’unità bi-turbo sviluppata per la BMW X3 Me per la BMW X4-Meroga 22 kW/30 CV in più per arrivare a 375 kW/510 CV.Un ...

