Amici 2019 serale | Ricky Martin direttore artistico

#Amici18 – Puntata del 16/03/2019 – In diretta - nuove sfide e nuovi esami d’ammissione al Serale. : A pochi mesi dalla vittoria di Irama per il canto e di Lauren Celentano per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciottesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un’occasione per raggiungere il grande successo: quella offerta da Maria de Filippi e il suo Amici. Come sempre si parte dal Pomeridiano. Una serie di puntate in onda ogni sabato alle 14:10 su Canale 5, che accompagneranno ...

Amici 18 - puntata 16 marzo 2019 : anticipazioni e diretta : Oggi, sabato 16 marzo, alle 14.10 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Maria De Filippi e lo speciale di Amici 18. TvBlog lo seguirà in liveblogging. Tra gli ospiti annunciati (la puntata è stata registrata ieri a Roma) Mahmood, che canterà Soldi, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo.prosegui la letturaAmici 18, puntata 16 marzo 2019: anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 16 marzo 2019 12:32.

Amici 2019 - il colpaccio di Maria De Filippi : ecco chi è il nuovo coach : Il primo appuntamento del serale di Amici di Maria De Filippi, il noto talent-show di Canale 5 condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo, viene già anticipato come un momento televisivo all’insegna dei colpi di scena. Ricky Martin sarà il direttore artistico di una delle due squadre che si affronteranno al Serale del talent a partire dal 30 marzo 2019. Un colpaccio per Maria De Filippi. Il nome di Ricky Martin è stato annunciato ...

Amici 2019 - Fabio Rovazzi al Serale : Dopo l'esperienza al timone di Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo, Fabio Rovazzi sarebbe pronto a calcare il palco di uno degli show televisivi più ambiti, quello di Amici di Maria De Filippi, che dal prossimo 30 marzo tornerà in prima serata su Canale 5. Ad aver lanciato la notizia Tgcom24, anticipando di fatto l'annuncio ufficiale della trasmissione.Se Loredana Bertè è stata annunciata come primo giudice del Serale, ignoto è il ruolo ...

Ricky Martin direttore artistico di Amici 2019 : Ricky Martin Il mistero è stato – in parte – svelato. E’ Ricky Martin è il primo direttore artistico del serale di Amici 2019. In queste ore è stata registrata la puntata di Amici in onda domani su Canale 5, in cui Maria De Filippi ha svelato l’identità di uno dei due coach, dopo che per settimane a tenere banco nella scuola - tra indizi più o meno criptici e conseguenti ipotesi – era stata proprio la ...

Serale Amici 2019 - Tish lascia Instagram e spiazza tutti : “I love you” : Tish abbandona i social e va nella casetta del Serale di Amici 2019 Tish ha lasciato Instagram. Momentaneamente. Adesso deve concentrarsi totalmente sul Serale di Amici 18: non deve sbagliare nulla, se intende avvicinarsi alla finale. L’addio della cantante corrisponde con l’inizio della vita nella casetta. tutti i concorrenti che accedono al Serale non possono […] L'articolo Serale Amici 2019, Tish lascia Instagram e spiazza ...

Serale Amici 2019 - Tish parla del suo passato : finalmente si confessa! : Il passato di Tish raccontato ad Amici 2019 Tish si è confessata ad Amici 18. Si è aperta di più, parlando del suo passato e di quel problema che ha sempre avuto nel comunicare. La musica, per lei, è stata una salvezza e una valvola di sfogo, con cui ha potuto sempre esprimere tutto. Anche […] L'articolo Serale Amici 2019, Tish parla del suo passato: finalmente si confessa! proviene da Gossip e Tv.

Amici Serale 2019 - chi andrà avanti? Parla Rudy Zerbi : Serale Amici 2019 concorrenti: chi accederà alla nuova fase? Quali saranno i concorrenti di Amici 18 che andranno al Serale? Rudy Zerbi ha deciso di incontrare tutti coloro che non hanno ricevuto la maglia verde (Alvis era assente perché era a lezione) per capire chi ha davvero la forza per andare avanti e chi invece […] L'articolo Amici Serale 2019, chi andrà avanti? Parla Rudy Zerbi proviene da Gossip e Tv.

Direttori artistici Amici 2019 : sono due romani? L’indizio : Tiziano Ferro e Cesare Cremonini coach di Amici 2019? Continuano a emergere nuovi indizi sui coach di Amici 18. Chi sono? Anche l’ipotesi “Tiziano Ferro – Cesare Cremonini” è stata scartata. Non saranno loro i due artisti che guideranno le squadre durante la nuova fase del talent show di Canale 5. Ma adesso sappiamo qualcosa […] L'articolo Direttori artistici Amici 2019: sono due romani? L’indizio proviene da ...

Serale Amici 2019 - anticipazioni : Maria De Filippi riceve un appello : Amici 18, anticipazioni Serale: Cristina D’Avena fa un appello a Maria De Filippi Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Cristina D’Avena, facendo un vero e proprio appello a Maria De Filippi, per l’edizione Serale di Amici 2018/2019, che partirà fra qualche settimana. Nell’intervista la regina delle sigle dei cartoni animati ha definito Amici di Maria De Filippi “un vero ...

