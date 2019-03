Ambiente | Stintino vuole essere “Plastic free”

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) “Plasticè il nome della campagna che vede il paese turistico che si affaccia sul golfo dell’Asinara impegnato nella promozione di buone pratiche per il rispetto dell’e del mare. In adesione all’iniziativa del ministero dell’, #Iosonoe #PlasticFree, anche il Comune didice ancora una volta no alla plastica ed è pronto a coinvolgere le scuole e la popolazione. Lo farà con due appuntamenti, il primo in programma il 17 aprile e il secondo a fine maggio, durante i quali chiamerà a raccolta i giovanissimi studenti delle scuole, cittadini e associazioni, prima per la giornata della “pulizia dei litorali” e poi per un convegno scientifico sugli effetti dell’inquinamento da plastica. Poco più di un mese fa, una mareggiata ha accumulato sugli scogli e sull’arenile della Pelosa una grande quantità di plastica e ...