Alle 18 seguite in diretta la Manufacturer Series del FIA Certified GT Sport Championship

eurogamer

(Di sabato 16 marzo 2019) È Parigi la città che ospiterà la prima tappa live del FIA Gran Turismo2019, l'evento motoristico presentato da FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) e dal franchise in esclusiva per PlayStation, Gran Turismo.Come già accaduto in quella dell'anno scorso, l'edizione 2019 prevede due campionati: la Nations Cup e il, in cui i concorrenti gareggeranno in rappresentanza dei propri paesi e anche come parte di team internazionali per la casa produttrice che hanno scelto.Oggi è tempo della, una sfida in cui si affronteranno le case produttrici che partirà questa sera18:00 e che potrà essere seguita attraverso il seguente streaming:Leggi altro...

angipan74 : RT @UnAssGiudiziari: Tra pochissimo seguite tutti @gpg_radio1! @elisa_falasca, componente direttivo #CIAG, illustrerà le nostre istanze in… - gigitudine : RT @CinetecaSarda: Ci siamo quasi! Lunedì 18 marzo, alle 11, in #CinetecaSarda conferenza stampa di presentazione di #TracceSonore! Seguite… -