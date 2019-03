Albania | manifestanti provano ad assaltare il Parlamento

Albania - nuovi scontri a Tirana/ Manifestanti tentano di entrare in Parlamento : scontri a Tirana , nuove tensioni in Albania dopo le proteste degli scorsi giorni: il corteo di protesta ha tentato l'assalto al Parlamento .

