Al via la collaborazione tra Romaest | Residenti e Retake Roma per la riqualificazione

via della Seta - la bozza del memorandum : “Collaborazione con Banca investimenti asiatica per le infrastrutture” : La bozza di memorandum tra Italia e Cina sulla cosiddetta “nuova Via della Seta”, osteggiato da Usa e Ue, prevede che Roma e Pechino “esplorino tutte le opportunità di cooperazione” in settori che vanno dai trasporti alla logistica alle infrastrutture fino alla “collaborazione finanziaria”. Ma anche che “lavorino assieme alla Banca di investimento asiatica per le infrastrutture (Aiib) per favorire la ...

via della Seta - Conte : “Con la Cina collaborazione equilibrata e vantaggiosa. Scelta compatibile con collocazione Nato” : “Operiamo per un futuro di crescita e sviluppo e il memorandum con la Cina offre preziose opportunità per le nostre imprese”. Dopo giorni di tensioni dentro il governo Lega-M5s proprio sull’intesa con Pechino, il premier Giuseppe Conte è intervenuto per difenderne le ragioni e gli interessi. In un’intervista al Corriere della Sera, ha difeso il testo dell’accordo, che, ha dichiarato, “imposta la collaborazione ...

Snam e Terna : al via collaborazione per attività di ricerca e innovazione e convergenze elettricità-gas : Snam e Terna hanno sottoscritto un memorandum of understanding per definire e realizzare iniziative comuni, in particolare su ricerca, sviluppo e innovazione e sulle possibili convergenze tra sistema elettrico e sistema gas. L’intesa è stata siglata oggi a Roma dagli amministratori delegati di Snam Marco Alverà e di Terna Luigi Ferraris, a valle del workshop organizzato dalle due società sugli scenari energetici. Le aree di attività oggetto ...