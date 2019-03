Al Cinema Beltrade ogni giorno si celebra la passione per la settima arte

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) Sarà perché alabbiamo realizzato alcune tra le più belle festette degli ultimi anni, con proiezioni cult come The Blues Brothers, Frankenstein junior e Grease. Sarà perchévolta che ci vado mi sento accolto e coccolato. Per queste e altre mille ragioni la considero la mia salatografica preferita. E parto dunque da qui. In questo viaggio che vuole raccontare le monosale in una Milano che sta inesorabilmente cambiando, ma che conserva ancora luoghi di resistenza dovesilaper laSituato in via Oxilia nel quartiere Nolo, è stato rilanciato a partire dall’autunno 2012 grazie alla volontà e alladi Paola Corti, che aveva all’attivo una forte esperienza accumulata neidi provincia. Dopo aver fondato con altri soci la Barz and Hippo nel 1996 – società nata come organizzatrice di ...

