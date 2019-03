Agrigento | per vendicarsi di un furto sequestrano una persona | due arresti

Agrigento - mamma offriva figlia 13enne a uomini : arrestata assieme a cinque persone : Permetteva a diversi uomini di avere dei rapporti sessuali con la sua bambina di appena tredici anni. Per questo motivo una mamma, e altre cinque persone, sono finite in manette in provincia di Agrigento. La donna costringeva la sua bambina ad intrattenere dei rapporti con uomini, anche anziani. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, i carabinieri hanno trovato la tredicenne mentre era in macchina con un uomo di sessantotto anni, che ...

Statale Caltanissetta-Agrigento - Conte : 'Governo farà di tutto per sbloccare l'opera' : LaPresse, Giuseppe Conte e Danilo Toninelli in Sicilia per sbloccare i cantieri della Statale 640 Caltanissetta-Agrigento: 'Faremo di tutto per risolvere i molti problemi che ci sono, ci ritroveremo ...

Per 10 giorni 'mandorli protagonisti' ad Agrigento : “Già quando ero giovane amavo la cucina e quando viaggiavo come studente con l'interrail in Europa, andavo nei bagni dei treni, l'unico posto dove c'era la presa elettrica, e cucinavo con il fornelletto”. Pino Cuttaia, 52 anni, chef 2 stelle, quando parla della sua storia si emoziona ancora, lasciando trasparire la sua soddisfazione per aver raggiunto i grandi obiettivi della sua vita. Oggi è il presidente dell'associazione le ...

Agrigento. Fa prostituire in un ovile la figlia di 13 anni : mamma arrestata insieme a 5 persone : Cinque uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Sciacca, su ordinanza del tribunale di Palermo. L'accusa per loro è di induzione alla prostituzione minorile, sfruttamento e violenza con minorenne. Al momento degli abusi la vittima aveva 13 anni. --Gli indagati, residenti tra Menfi e Gibellina, sono finiti al centro dell'attenzione dei militari dell'Arma a dicembre 2017, durante un controllo notturno sulla statale 624, ...

Operai senza stipendio - oggi in stato d'agitazione ad Agrigento : La Fisascat Cisl ha proclamato per oggi lo stato di agitazione dei lavoratori addetti alle pulizie degli uffici postali della provincia di Agrigento e chiede alla Prefettura l'attivazione delle ...

Nessun assalto alle Poste ad Agrigento per il reddito di cittadinanza : in provincia beneficiari 30mila nuclei familiari : Il reddito di cittadinanza rilancia anche l'economia grazie a una spinta ai consumi annui di 7 miliardi di euro e rimette in moto il lavoro con la formazione e con le agevolazioni fiscali alle ...

Agrigento - maxi-operazione della Dia : oltre 30 arresti per associazione mafiosa : Questa mattina all'alba la Dia di Agrigento (Direzione Investigativa Antimafia), ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, denominata "Kerkent", non ha riguardato solo la Sicilia, ma anche altre province italiane (tra le tante anche Parma). Secondo quanto riporta la ...

Agrigento - in manette capo ultras della Juventus. “Gestiva il traffico di droga per conto dei clan" : Andrea Puntorno arrestato dalla Dia assieme al nuovo capomafia della città dei templi e ad altre 30 persone. Intervistato da Report, si era vantato: “Vendo biglietti, non è reato”

Anche ad Agrigento le file nei seggi per le elezioni in Senegal : In tanti si lamentano di una classe politica vecchia, che non fa gli interessi del paese e che non pensa ai più giovani: basta fare due passi ed entrare in uno degli storici bar del viale della ...

Agrigento - la piccola di 3 anni travolta da tv e uccisa : mamma condannata per omicidio colposo : Per l'accusa la donna non avrebbe controllato la piccola allontanandosi in un'altra stanza. La tragedia in casa dei nonni dove la piccola Grace Gattabuia stava tentando di accendere la tv, un vecchio televisore a tubo catodico molto grande e ingombrante, che però le è finito addosso schiacciandola.Continua a leggere

Basket - Remer col vento in poppa Bergamo a Agrigento per riscattarsi : Il netto successo nel derbissimo di giovedì al PalaAgnelli e le sue tre precedenti vittorie sono figlie di una super condizione che l'ha portata in piena zona playoff. Coach Adriano Vertemati deve ...

Un gruppo whatsapp per evitare gli autovelox : 62 denunciati ad Agrigento : Le indagini partite da un telefonino il cui proprietario faceva parte della chat. L'ipotesi di reato è interruzione di pubblico servizio