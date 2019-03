Addio a Valerio Nobili | luminare del Bambino Gesù morto sui binari mentre era in bici

huffingtonpost

(Di sabato 16 marzo 2019) Era il pomeriggio di venerdì 15 marzo quando, primario presso l'Ospedale PediatricoGesù, si accasciatoera in sella alla suacletta. Il medico, patologo di fama, è caduto suidel tram 19 di fronte al Museo Nazionale d'Arte Moderna, in piazza Thorvaldsen a Roma. Lo riporta Il Messaggero.Cinquantadue anni, insegnava agli specializzandi in pediatria dell'Università la Sapienza e dirigeva l'Unità di Malattie Epatometaboliche e l'Unità Ricerca Malattie Epatiche dell'Ospedale PediatricoGesù, sito in Roma.Vano ogni tentativo di soccorso:è stato stroncato dal malore, probabilmente un infarto anche se, a quanto pare, l'uomo non era cardiopatico. Nonostante gli sforzi del personale del 118, la rianimazione non è servita a salvare la vita al medico. Lo staff del...

