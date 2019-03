A scuola le bandiere Lgbt Risponde con la Bibbia | viene sospesa

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) "Ho sentito il bisogno di scrivere alcuni versetti dellain modo da poterli mettere in giro per la".A dirlo è la studentessa dell'Ohio che, diffondendo biglietti sparpagliati qua e là nelle aule e nei corridoi e contenenti parte del testo sacro citato, ha desiderato replicare all'affissione didi un'associazione impegnata nella tutela e nella difesa dei diritti dei gay ​all'interno dell'istituto scolastico che frequenta. Per lei le politichesono evidentemente contrastabili.E magari, stando alla sua visione del mondo, rappresentano a volte il frutto e l'opera di un'ideologia o almeno uno strumento di propaganda. La notizia sta soprattutto nel fatto che Gabby Helsinger, questo il nome della giovane statunitense interessata dal caso, è stata sottoposta a un procedimento di sospensione in seguito e in funzione della sua protesta. Che poi, a dire il vero, ...

paolovarsi1 : Bandiere Lgbt a scuola, lei risponde con la Bibbia. Sospesa - NewsCristiane : Bandiere Lgbt a scuola, lei risponde con la Bibbia. Sospesa | - DSantonico : Questa vicenda si commenta da sola -