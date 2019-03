A Maggio UniStem Tour | top scientist nelle scuole superiori italiane

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) Sono un manipolo di scienziati al top in settori che vanno dalla fisica all’immunologia. E hanno deciso di uscire dai loro laboratori e sedersi fra i banchi per parlare agli studenti delle. Tra loro nomi come quello della direttrice del Cern Fabiola Gianotti o ancora Alberto Mantovani, lo scienziato italiano più citato al mondo. Partirà al’, un progetto biennale dedicato ai ragazzi. Un’unica missione: farli innamorare della scienza e della tecnologia e ispirarli nella scelta di percorsi formativi e professionali che vanno in queste direzioni. A lanciare ildegli ‘scienziati con la valigia’ sono il Centrodell’università degli Studi di Milano e la Fondazione Tim. L’iniziativa è stata presentata a Milano durante l’Day 2019, maxi evento internazionale di divulgazione ...

