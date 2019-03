A Castellammare del Golfo il primo incontro dei corsi ' anticorruzione'

Castellammare - Concorso per 21 assunzioni in Comune - indagini della Guardia di Finanza : Massima trasparenza nelle procedure per la selezione di nuovo personale al Comune di Castellammare di Stabia. E' quella che da sempre il sindaco Gaetano Cimmino ha annunciato ed è quella che ora anche ...

Disastro aereo in Etiopia : bandiere a mezz’asta a Castellammare del Golfo : Il sindaco Nicola Rizzo, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Castellammare del Golfo esprime “vicinanza alle famiglie delle vittime del Disastro aereo in Etiopia e grande dolore per la scomparsa del professore Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale ed attuale assessore regionale ai Beni Culturali“. “Sebastiano Tusa era legato da un sentimento di affetto, ricambiato, per la nostra città, per ...

Castellammare - Gemma. storie di piccole e grandi donne. Venerdì la presentazione del libro : Tutte alla ricerca dell'amore, della felicità, di un posto nel mondo. Donne che sognano. Donne che vogliono realizzare le proprie ambizioni. Anche a costo della propria vita. Anche a costo di ...

Ponte Morandi. Realizzato a Castellammare il primo pezzo del nuovo viadotto : Una delegazione di 14 dei familiari delle vittime del crollo del 14 agosto scorso ha incontrato il commissario Bucci e l’assessore comunale Pietro Piciocchi per chiedere che vengano onorati i propri cari. Lo racconta, oggi, Repubblica Genova. Il vertice Sono arrivati dal Piemonte, dalla Toscana, dalla stessa Genova. Un’ora di confronto a porte chiuse chiesto come forma di “rispetto e attenzione, un’occasione per chiarire la nostra posizione ...

Castellammare - in scena "Ne vedrete delle bell…per dire" con Nadia Puma e Alessandra Ierse : Inizia il suo percorso artistico con gli spettacoli di improvvisazione teatrale, sia in Italia che all'estero. Si specializza in ruoli comici e, quando approda al cabaret, entra a far parte del ...

Castellammare del GOLFO - Le attrici comiche di Zelig e Colorado al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno. : Inizia il suo percorso artistico con gli spettacoli di improvvisazione teatrale, sia in Italia che all´estero. Si specializza in ruoli comici e, quando approda al cabaret, entra a far parte del ...

Il Capo di Stato della Maggiore della Marina in visita ai cantieri navali di Castellammare. : Il cantiere stabiese è il simbolo di questo legame nel segno di una marittimità che si rinnova, garanzia di un made in Italy che porta nei mari del mondo le eccellenze italiane e che trova nuovo ...

Camorra - "I pentiti devono morire abbruciati" : due minorenni tra gli autori del falò shock a Castellammare : Bruciarono una pira di legno con un manichino impiccato e lo striscione della vergogna per intimidire i collaboratori di giustizia e dare solidarietà al clan dopo un arresto

«I pentiti devono morire abbruciati» - identificati i cinque autori del raid di Castellammare : due sono minorenni : Nelle prime ore della mattinata, poliziotti del commissariato di Castellammare e carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un?ordinanza di applicazione...

Castellammare del GOLFO - Depuratore : conferenza di servizio all´Urbanistica per il progetto di completamento della mitigazione del rischio ... : Il sindaco: "Procediamo speditamente. A novembre abbiamo previsto la variazione di bilancio per completare le opere. Una necessaria anticipazione così da predisporre il progetto che è già pronto» ...

Castellammare del GOLFO. Arte da indossare : Arte da indossare per parlare di tradizione siciliana con creazioni originali, assolutamente inusuali, certamente uniche. La "cannolo bag" è accattivante nel nome e nel colpo d´occhio, come la "...

Castellammare del GOLFO : RIFORNIVA DI OGNI DROGA I GIOVANI DELLA MOVIDA CASTELLAMMARESE : ARRESTATO DAI CARABINIERI SPACCIATORE. : A seguito di una lunga serie di appostamenti e prolungati servizi di osservazione, nella notte tra sabato2 e domenica 3 febbraio i CARABINIERI DELLA Stazione di CASTELLAMMARE del GOLFO hanno eseguito ...