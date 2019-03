26 convocati per l' Italia Under 21

Italia U21 - i convocati di Di Biagio : prima chiamata per Luiz Felipe : La Serie A si ferma, spazio alle nazionali. Azzurri e azzurrini. Gigi Di Biagio ha stilato la lista dei convocati per le due gare amichevoli contro Austria e Croazia: 26 giocatori, due novità. Si ...

Calcio : i convocati dell’Italia under 21 per due amichevoli. Gigi Di Biagio chiama Luiz Felipe della Lazio : Primi appuntamenti del 2019 per quanto riguarda la Nazionale under 21 di Calcio: gli azzurrini sono attesi da due amichevoli con i pari età di Austria e Croazia per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, gli Europei casalinghi di questa estate. Luigi Di Biagio per l’occasione ha convocato 26 calciatori: ci sono alcune novità, come il difensore centrale Luiz Felipe della Lazio, alla prima in maglia azzurra. Spazio anche ...

I convocati da Mancini per la Nazionale. Meret non c’è : Il Ct dell’Italia Roberto Mancini ha convocato i calciatori per i primi due impegni nelle ‘European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo allo stadio ‘Friuli’ di Udine e martedì 26 marzo allo stadio ‘Tardini’ di Parma. Nella lista dei 29 confermata la presenza di Fabio Quagliarella, Stephan El Shaarawy, Leonardo Spinazzola e Armando Izzo. Tanti i giovani convocati da Mancini: Kean (classe ...

Hockey prato : i convocati di Roberto Da Gai per un raduno della nazionale maschile : Nuovo raduno per la nazionale maschile di Hockey su prato. La squadra si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma dal 7 all’11 aprile 2019 per preparare al meglio i prossimi appuntamenti: l’obiettivo sono ovviamente le Final delle Hockey Series di Kuala Lumpur, in Malesia (26 aprila-4 maggio). Ventidue gli uomini al servizio di Roberto Da Gai: in programma tre amichevoli con la Polonia. Questi i convocati ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa australiana : Sono stati diramati i nomi degli azzurri che, sabato 16 marzo, affronteranno la prova di World Cup di Triathlon a Mooloolaba, città costale del Queensland, in Australia, che conta poco più di settemila abitanti. Alla gara, che si svolgerà su distanza sprint (vale a dire giro unico di nuoto da 750 metri, 20 km di ciclismo su quattro tornate da 5000 metri ciascuna, 5 km di corsa su tre giri), parteciperanno i seguenti nostri portacolori: Anna ...

Calcio - i possibili convocati di Mancini per le Qualificazioni agli Europei 2020. L’Italia sfida Finlandia e Liechtenstein : presenti Izzo e Kean? : L’Italia è pronta per tornare in azione dopo il lungo inverno, la nostra Nazionale scenderà in campo il prossimo 23 marzo per affrontare la Finlandia a Udine nel primo match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri stanno cercando di uscire dal tunnel dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, la Nations League dell’anno scorso ha dato i primi segnali e ora bisogna ripartire con grande convinzione: l’esordio ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Falun e Quebec. Pellegrino per chiudere in bellezza : La Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo si avvia alla conclusione. La penultima tappa è in programma a Falun (Svezia) nel weekend del 16-17 marzo durante il quale andranno in scena le sprint a tecnica libera, 10 km femminile e 15 km maschile in tecnica libera. Il fine settimana successivo (22-24 marzo), invece, calerà il sipario in Quebec (Canada) con una sprint in tecnica libera oltre a 10 km e 15 km in entrambe le tecniche. L’Italia ...

Audax Cervinara - i convocati per la trasferta di Casarano : Cervinara, Av, - Dopo la seduta di rifinitura, svoltasi questa mattina allo Stadio 'Canada - Cioffi' di Cervinara, sono stati diramati i convocati per la gara di domani, valevole per gli ottavi di ...

Atletico Madrid : c’è anche Godin fra i convocati per la trasferta di Torino : anche Diego Godin è tra i convocati di Simeone per la trasferta di Champions, a Torino, contro la Juventus. Il difensore uruguayano era stato vittima di un infortunio pochi giorni fa e sembrava destinato a saltare l’impegno europeo. Il difensore, autore del secondo gol all’andata, potrebbe addirittura giocare da titolare al fianco di Gimenez. In caso di partenza dalla panchina, pronto l’ex Fiorentina Savic. Assenti gli ...

Sci di fondo - i convocati dell’Italia per la sprint di Drammen. Federico Pellegrino guida il gruppo di quattro azzurri : Domani si disputerà a Drammen, in Norvegia, una sprint in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: per l’Italia saranno in gara quattro atleti. Nella prova maschile ci saranno Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, mentre in quella femminile saranno al via Lucia Scardoni e Greta Laurent. Nella località norvegese Pellegrino in nove partecipazioni precedenti non è mai andato oltre le semifinali, mentre Rastelli ha ...

Tiro a segno - i convocati dell’Italia per gli Europei 10 metri di Osijek. Saranno 22 gli azzurri in gara : Saranno 22 gli italiani in gara ai prossimi Europei 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: Il DT della squadra seniores Valentina Turisini ha convocato 10 elementi, mentre il DT della squadra juniores Horst Geier ha chiamato 12 azzurrini. Da sottolineare che non ci Saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, nel 2020 ad assegnare due ...

Albanova - i convocati di Sarnataro per il Mondragone : Casal di Principe, Na, - Sono 21 i giocatori convocati da mister Sarnataro, per la gara contro il Mondragone valida per il ventiseiesimo turno di campionato. I convocati - Portieri: Di Mauro, '01,, ...