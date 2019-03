19 marzo | perché è oggi la festa del papà?

Ora legale 2019 a marzo in Italia - perché cambia e quanto conviene : Ora legale 2019 a marzo in Italia, perché cambia e quanto conviene Nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo 2019, alle ore 2, avverrà il passaggio dall’ora solare all’ora legale. In sostanza, come molti sanno bene, si dormirà un’ora in meno. D’altra parte, spostare le lancette in avanti comporta anche un certo risparmio. Di che cifre si parla? Ora legale 2019: valida in tutta Europa Il passaggio dall’ora solare a quella ...

Inconsueti problemi WhatsApp il 13 marzo : perché non si riesce a mandare foto - video - note vocali e aggiornare stati? : Un mercoledì da dimenticare quello di oggi 13 marzo con problemi WhatsApp che si sommano a quelli Instagram e Facebook e dunque della famiglia delle app social più diffuse e utilizzate al mondo. Lo strumento di messaggistica, ormai da questo pomeriggio, ha iniziato a sperimentare non un vero e proprio down, visto che si riesce senza alcun problema ad inviare i messaggi di testo e pure a riceverli ma al contrario, non è possibile inoltrare né ...

Domenica 17 marzo festa di San Patrizio : cos’è e perché si festeggia anche in Italia : Domenica 17 marzo si festeggia San Patrizio, patrono d'Irlanda che tuttavia ha varcato i confini nazionali e viene ormai celebrato in tutto il mondo tra migliaia di litri di birra e fiumi che diventano verdi.Continua a leggere

Sciopero dell'8 marzo - perché l'Italia delle donne oggi scende in piazza : Da Nord a Sud cortei, manifestazioni ed eventi per la grande giornata di mobilitazione femminista indetta da Non una di meno...

8 marzo - perché si festeggia? : Tutti la conoscono comunemente come 'la Festa della donna', ma in pochi sanno perché la Giornata internazionale della donna, questo il nome ufficiale della ricorrenza, si festeggi l' 8 marzo di ogni ...

Un 8 marzo dedicato alle donne perché non subiscano più alcun abuso : Si presenta nell'ambito del "Progetto Antimafia" del Centro Pio La Torre il progetto "Amorù - Rete Territoriale Antiviolenza" "Femminicidio e differenze di genere nell'affermazione dei diritti di ...

Il 15 marzo è la Giornata Mondiale del sonno : ecco perché i sogni sono importanti per stare bene : Che siano belli o spaventosi, i sogni sono una fonte di molti interrogativi per gli esseri umani. Ma cosa sono i sogni? Definiamo sogni una serie di sequenze di immagini che ci appaiono mentre si dorme e che la nostra mente percepisce come reali. Anche se ad alcuni possono sembrare insignificanti, sono essenziali per il nostro benessere e anche per il nostro cervello. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale del sonno, che si celebra il ...

Festa della donna : perché si festeggia l’8 marzo : L’8 marzo 2019 è la Festa della donna, quando e come nasce questa ricorrenza? Negli anni crescono le conquiste dei diritti...

Festa della Donna : perche' e' l'8 marzo Storia e origini : l'8 Marzo è la Festa della Donna: una giornata dedicata a temi importanti che ruotano attorno al mondo femminile tra cui sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e...

Perché le donne scioperano l’8 marzo : Perché si sciopera? Chi ha convocato lo sciopero? Come si partecipa? Tutto quello che c’è da sapere sulla protesta dell’8 marzo. Leggi

Festa delle donne : perché l’8 marzo? : La Festa della donna è una celebrazione molto sentita dalle donne di tutto il mondo che almeno una volta l’anno, si sentono protagoniste indiscusse di un evento. Questa Festa rappresenta per le donne un sentimento di uguaglianza rispetto al mondo al maschile che storicamente ha dominato la scena sociale oscurando il ruolo della donna nel mondo. Quando si parla della Festa della donna si racconta sempre della storia della fabbrica Cotton di ...

Perché l’8 marzo 2019 è la Festa della Donna : significato e tradizioni : Perché l’8 marzo 2019 è la Festa della Donna: significato e tradizioni Da oltre cento anni, in Italia durante la giornata dell’8 marzo le strade si colorano un po’ di giallo e, se state attenti, vi è quasi una sensazione di “freschezza” nell’aria. Questo Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale delle donne, meglio conosciuta come Festa della Donna. Clicca qui, per aforismi e citazioni su questa ...