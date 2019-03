notizie.tiscali

(Di sabato 16 marzo 2019) ANSA, - ROMA, 16 MAR - Sono oltre 130 milioni iche annualmente si recano all'estero per turismo o per lavoro. Di questi circa il 13% arriva in Europa e solo una piccola parte - tra i 500 e i ...

mOQIl : RT @travelwebtv: #Travel #News: viaggiascopriTV: 130 mln i turisti cinesi nel mondo -> - mOQIl : RT @PiemonteBT: #Travel #news dal mondo: 130 mln i turisti cinesi nel mondo -> -